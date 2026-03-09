Dünya genelinde jeopolitik risklerin arttığı dönemlerde rekor tazelemesine alışık olduğumuz altın, bu kez ters köşe yaptı.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik olası operasyon sinyalleri ile gerilim zirveye tırmanırken, gram altın haftalık bazda yüzde 1,8 değer kaybederek 7.301 TL seviyesine çekildi. Geçen hafta pazartesi günü 7.661 TL’yi gören fiyatlardaki bu ani kırılmanın arkasında ise lojistik bir kriz yatıyor.

DUBAİ'DEKİ ALTIN KRİZİ ALTIN SATIŞINI TETİKLİYOR

Küresel altın ticaretinin kalbi sayılan Dubai’de hava sahasının daralması, sevkiyat zincirini kopardı. Depolarda biriken tonlarca altın, nakit akışını sağlamak isteyen tüccarlar tarafından piyasaya sürüldü. Bloomberg verilerine göre, Dubai’deki bazı işlemler Londra referans fiyatının ons başına 30 dolar altında gerçekleşti. Lojistik tıkanıklık nedeniyle ortaya çıkan bu "zorunlu indirim", küresel altın fiyatlarını aşağı çeken temel unsur oldu.

İRAN'A 'URANYUM' OPERASYONU MASADA

Piyasalardaki tedirginliği artıran bir diğer gelişme ise askeri kanattan geldi. Axios’un iddiasına göre ABD ve İsrail, İran’ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarını etkisiz hale getirmek için özel kuvvetlerin kullanılacağı bir kara operasyonunu tartışıyor. Savaşın yayılma ihtimali masadayken altının düşmesi, bölgedeki artan nakit ihtiyacının bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

KRİTİK EŞİKLER AŞILIRSA NE OLUR?

Ekonomistler, teknik verilerin şu an için karışık sinyaller verdiğini belirtiyor. Ons altında 5.095 dolar, gram altında ise 7.390 TL seviyeleri yükseliş umutlarının korunması için kritik öneme sahip. Ancak uzmanlar uyarıyor:

"Şu an için 8.000 TL seviyeleri ufukta görünmüyor. Dubai’deki satış baskısı devam ederse aşağı yönlü riskler masada kalmaya devam edecektir."

ZARAR EDENLER İÇİN YOL HARİTASI: YATIRIMCILAR ŞİMDİ NE YAPMALI?

Piyasadaki dalgalanmayı fırsata çevirmek isteyenler için uzmanlar "kademeli alım" stratejisini öneriyor.

Alım için destek seviyeleri: 7.130 TL ve 6.430 TL bantları alım için fırsat olarak görülüyor.

Satış stratejisi: Elinde altın bulunduranların, 7.500 TL üzerindeki sert yükselişleri satış yönlü değerlendirebileceği ifade ediliyor.

Uzun vade: Trendin netleşmesi için Dubai’deki lojistik krizin çözülmesi ve savaşın gidişatı izlenmeli.