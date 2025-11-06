Küresel ekonomideki belirsizlikler, jeopolitik gerilimler ve merkez bankalarının faiz politikaları altın piyasasında yönü belirlemeye devam ediyor. Son günlerde sert dalgalanmalar yaşayan altın fiyatları, yatırımcıların radarında. Özellikle gram altındaki ani hareketler, “yeniden rekor gelir mi?” sorusunu gündeme taşıdı.

ALTINDAKİ BALON BİR MİKTAR SÖNDÜ

CNN Türk'te altın fiyatları ile ilgili değerlendirmelerini aktaran Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı "Aslında altının o uzun süredir o hızlı çıkışının oluşturmuş olduğu köpük fiyatların üzerinden bir miktar gitmiş oldu. 4.000 doların altına indik" dedi.

ALTIN İKİ NEDENDEN DOLAYI GERİLEDİ

Peki, altın neden geriledi? Yeniden zirveyi görür mü? Sarı'dan bununla ilgili "Altını gerileten iki tane neden oldu aslında. Bir tanesi Amerika Merkez Bankası Başkanının söylemleri. Geçtiğimiz hafta 25 baz puanlık faiz indirimi oldu Amerika'da. Önümüzdeki toplantıda faiz indirimine gidemeyebilir. Bu altını baskıladı. İkinci neden tabii ki ticaret savaşlarıydı. Ticaret savaşlarından geçtiğimiz hafta aslında olumlu haber akışları aldık. Hem Çin'den hem de Amerika'dan. Bu da altını baskılayan bir neden oldu" değerlendirmesi geldi.

ARABA ALMAK İSTEYEN ALTINLARINI SATTI

İç piyasada altın alım satımının ne durumda olduğuyla ilgili konuşan Sarı "2 hafta önce fiyatın o çok hızlı yükseldiği gram altının 6300'lere geldiği dönemde araba ve ev almak isteyenler özellikle araç almak isteyenler gelip burada bir iki hafta daha dayanayım altına geçeyim demişti ama biraz yukarıdan almış oldular. Ama şöyle bir mantık var şu an; son iki haftadır özellikle altın satışının olduğunu görüyoruz. Bu da şimdi Ocak ayında ÖTV'nin yükselebilme ihtimaline karşı özellikle araç almak isteyenler altınını bozdurup araç almak için değerlendirebiliyorlar" şeklinde konuştu.

YIL SONU İÇİN ALTIN YATIRIMCISINI SEVİNDİRECEK HABER

Altında yıl sonu beklentisi ile ilgili ise Sarı "Yıl sonu tarafında da zaten 2 ay kaldı. Ons altında eğer yeniden 4100'ün üzerinde hareketlenme olursa yeni rekorlar görebiliriz. Bu da iç piyasada yeniden aslında altının da değer kazanmasını 6 bin TL'ye doğru yükselmesini sağlayabilir" ifadelerini kullandı.