Altının küresel fiyatını gösteren ons, yılın ikinci çeyreğinde yaklaşık yüzde 14’lik düşüşle 4 bin dolar seviyesine yaklaştı. Gram altın ise aynı dönemde yüzde 10’a yaklaşan kayıpla 6 bin lira seviyesine çekildi.

2008 SONRASI İLK

Altın, sert düşüşle 2013’ten bu yana en kötü çeyreklik performansına imza attı. 2013 yılında olduğu gibi bu yıl da altındaki kayıpların asıl nedeni ABD Merkez Bankası (Fed) oldu. 2013’te Fed’in parasal genişlemeyi azaltacağını bildirmesi, bu yıl ise ABD/İsrail-İran savaşı nedeniyle Fed’in faiz artırabileceği endişeleri altın fiyatlarını düşürdü. Altın, haziran ayını ise dolar bazında yüzde 11’lik düşüşle kapattı. Analistler, Fed ile bağlantılı konular olan ABD tahvillerindeki yükseliş ve dolar endeksindeki artışın da altının önüne tıkadığını belirtiyor.

Altının yanı sıra diğer kıymetli metallerde de benzer bir tablo var. Gümüş Eylül 2011’den bu yana en sert düşüşünü bu ay kaydetti. Platinyumun da 2008’den bu yana en çok kaybettirdiği ay,

Haziran 2026 oldu.