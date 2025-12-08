Altın fiyatları 2025 yılında tarihi rekorlar kırdı. 8 Aralık 2025 tarihi itibarıyla 4 bin 200 doların üzerinde seyrediyor. Altın fiyatları 4 bin 381 dolar ile en yüksek seviyesini görmüştü. Dünyanın en büyük bankaları altın fiyatlarının 2026 yılında nasıl seyredeceğine dair ise tahminlerini yayımladı. İşte dev bankaların 2026 yılı altın fiyat tahminleri...

Wells Fargo

2026 yılı altın fiyat tahmini: 4 bin 500 - 4 bin 700 dolar

Deutsche Bank

2026 yılı altın fiyat tahmini: 4 bin 450 dolar

Bank of America

2026 yılı altın fiyat tahmini: 5 bin dolar

Goldman Sachs

2026 yılı altın fiyat tahmini: 4 bin 900 dolar

Morgan Stanley

2026 yılı altın fiyat tahmini: 4 bin 500 dolar

UBS

2026 yılı altın fiyat tahmini: 4 bin 500 dolar

JPMorgan

2026 yılı altın fiyat tahmini: 5 bin dolar

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.