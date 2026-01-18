Altın fiyatları, son haftalarda peş peşe gelen tarihi zirveler sonrasında yatırımcıların kâr realizasyonuna gitmesi ve küresel jeopolitik risklerin görece azalmasıyla haftanın son işlem gününde büyük kayıplar verdi. Güvenli liman ihtiyacının zayıflaması, değerli metaller üzerinde baskı oluşturdu.

Ons altın, Cuma günü yüzde 0,5 gerileyerek ons başına 4 bin 581 dolar seviyesine geriledi. Gün içindeki satışlarla birlikte fiyatlar 4 bin 536,49 dolara kadar çekildi. ABD vadeli altın kontratları ise günü yüzde 0,6 kayıpla 4 bin 595,40 dolardan tamamladı.

Günlük kayıplara rağmen altın, hafta genelinde güçlü seyrini korudu.

JEOPOLİTİK GELİRİM RİSKİ AZALTTI

CNN Türk'ün yer verdiği habere göre, Marex analisti Edward Meir, emtia piyasalarında haftalardır süren sert yükselişler sonrasında doğal bir düzeltme sürecine girildiğini ifade etti. Meir’e göre Orta Doğu’daki tansiyonun düşmesi, altın ve özellikle gümüşteki jeopolitik risk primini belirgin şekilde azalttı.

Bölgede risk algısının zayıflamasında İran’da protestoların etkisini yitirmesi öne çıkarken, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran konusunda temkinli tutumu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in arabuluculuk girişimleri de piyasalar tarafından yakından izleniyor.

ALTIN İÇİN REKOR BEKLENTİSİ

Diğer yandan ABD ile Tayvan arasında varılan yeni anlaşma da küresel dengeler açısından dikkat çekiyor. Anlaşmaya göre Tayvan’ın yarı iletken ihracatındaki bazı gümrük tarifeleri düşürülürken, ABD teknoloji sektörüne ilişkin yeni yatırımların önü açıldı. Fakat bu adımın Çin ile ilişkilerde yeni bir gerilim başlığı oluşturabileceği değerlendiriliyor.

Para politikası cephesinde ise piyasalar, ABD Merkez Bankası’nın yılın ilk yarısında faizleri sabit tutmasını, ilk 25 baz puanlık indirimin ise haziran ayında gelmesini bekliyor. Düşük faiz ortamı uzun vadede altın için destekleyici görülse de, kısa vadede fiyatların yönünü sınırlıyor.

Edward Meir, kısa vadede sert geri çekilmelerin sürebileceğini vurgularken, tüm bu dalgalanmalara rağmen altının yıl içerisinde 5 bin dolar seviyesini test etme ihtimalinin hâlâ masada olduğunu dile getirdi.