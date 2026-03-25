ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırılarının ardından altın piyasasında sert dalgalanmalar dikkat çekiyor. Altın, geçtiğimiz hafta 2011 yılından bu yana en kötü performansını sergileyerek yaklaşık yüzde 10 oranında değer kaybetti.

Ons altın, 28 Ocak’ta 5.589 dolar seviyesine ulaşarak tüm zamanların en yüksek değerini görmüştü. 2025 boyunca güçlü bir yükseliş trendi izleyen altın, 2026’nın ilk aylarında da yukarı yönlü hareketini sürdürdü. Ancak 28 Şubat’ta ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla birlikte piyasalarda belirsizlik arttı ve fiyatlar sert şekilde dalgalandı.

Söz konusu gelişmelerin ardından dünyanın önde gelen yatırım kuruluşları altına yönelik tahminlerini güncelledi.

FİNANS KURULUŞLARINDAN KORKUTAN TAHMİNLER

ABD merkezli Citi, savaşın hemen ardından yayımladığı raporda ons altının mart ayı sonunda 5.000 dolar seviyesinde olacağını öngördü. Banka, 2026’nın ikinci çeyreğinde 4.800 dolar, üçüncü çeyreğinde 4.400 dolar ve yıl sonunda 4.200 dolar beklentisini paylaştı. Citi, 2027’nin ilk iki çeyreğinde ise fiyatın 4.000 dolar civarında seyredeceğini tahmin etti.

Goldman Sachs ise 4 Mart tarihli değerlendirmesinde daha iyimser bir tablo çizdi. Kurum, ons altının mart sonunda 4.673 dolar, 2026’nın ikinci çeyreğinde 4.865 dolar, üçüncü çeyreğinde 5.067 dolar ve yıl sonunda 5.308 dolar seviyesine çıkabileceğini belirtti. Banka, 2027’nin ilk yarısında ise yükselişin sürerek fiyatın 5.665 dolara kadar ulaşabileceğini öngördü.

ING de altın fiyatlarında yukarı yönlü beklentisini koruyan kurumlar arasında yer aldı. Banka, mart sonu için 4.900 dolar tahmininde bulunurken, 2026’nın ikinci çeyreğinde 5.100 dolar, üçüncü çeyreğinde 5.300 dolar ve yıl sonunda 5.450 dolar seviyelerini işaret etti.

JPMorgan ise daha güçlü bir yükseliş senaryosu ortaya koydu. Kurum, ons altının mart sonunda 5.100 dolar, 2026’nın ikinci çeyreğinde 5.530 dolar, üçüncü çeyreğinde 5.900 dolar ve yıl sonunda 6.300 dolar seviyesine çıkabileceğini değerlendirdi. JPMorgan’a göre fiyatlar 2027’nin ilk yarısında 6.560 dolara kadar yükselebilir.

Standard Chartered, daha temkinli bir projeksiyon paylaşarak ons altının mart sonunda 4.500 dolar seviyesinde olacağını öngördü. Banka, 2026’nın ikinci çeyreğinde 4.650 dolar, üçüncü çeyreğinde 4.850 dolar ve yıl sonunda 5.150 dolar beklentisini açıkladı. 2027’nin ilk çeyreğinde ise fiyatın 5.100 dolar civarında seyredeceği tahmin edildi.

İsviçre merkezli Julius Baer de altın için kademeli yükseliş beklentisini dile getirdi. Kurum, mart sonunda 4.750 dolar, 2026’nın ikinci çeyreğinde 4.825 dolar, üçüncü çeyreğinde 4.900 dolar ve yıl sonunda 5.000 dolar seviyelerini öngördü. Banka, 2027’nin ilk yarısında ise fiyatın 5.150 dolara ulaşabileceğini belirtti.

Küresel piyasalarda jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte altın fiyatlarının yönü, önümüzdeki dönemde hem çatışmaların seyri hem de merkez bankalarının politikalarına bağlı olarak şekillenmeye devam edecek.