ABD'li bankacılık devi JPMorgan, atın fiyatlarına yönelik beklentisini paylaştı. Banka, küresel piyasalarda artan yatırımcı talebinin altının ons fiyatını 5 bin dolar seviyesine taşıyabileceği yönündeki beklentisini sürdürüyor.

Ons altın bugün 16.00'da 4 bin 213 doların üzerinde hareket ediyor. Altın sene başından bu yana yatırımcısına yüzde 60 kazandırdı.

JPMorgan'ın tahmini altında şu anki fiyata göre yüzde 19'un üzerinde artışı ifade ediyor.

Jeopolitik riskler, merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme eğilimi ve yatırımcıların güvenli liman arayışı altın fiyatlarını destekleyen temel unsurlar olarak dikkat çekiyor.

JPMorgan petrol fiyatlarında ise düşüş tahmin ediyor. Banka, Brent petrolü fiyatının 2026'da ortalama 58 dolar/varile düşmesini bekliyor. Petrol fiyatı 63 dolar seviyesinde hareket ediyor.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.