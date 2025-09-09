Altın, rekor üstüne rekor kırarken Credit Agricole ve Goldman Sachs gibi büyük finans kurumlarının yeni öngörüleri yatırımcıların gündemine oturdu.

Küresel piyasalarda altın fiyatları, son dönemde hızlı yükselişiyle dikkat çekiyor. Ons altın 3.500–3.600 dolar seviyelerini aşarak tarihi zirvelerini tazeledi. Bu gelişmeler, büyük bankaların altına dair tahminlerini yeniden güncellemelerine neden oldu.

'ALTIN İÇİN HALA YUKARI YÖNLÜ RİSKLER BULUNUYOR'

Credit Agricole, gelişmiş ülkelerde artan kamu borcu, dirençli enflasyon baskıları, ABD Merkez Bankası üzerindeki siyasi etkiler ve merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme eğilimleri gibi faktörlerin altını güçlü şekilde desteklemeye devam edeceğini belirtiyor. Kurum, altın için hâlâ yukarı yönlü riskler bulunduğunu vurguluyor.

Goldman Sachs ise farklı senaryolar üzerinde duruyor. Bankaya göre, Fed’in bağımsızlığının zedelenmesi ve yatırımcıların portföylerinde küçük bir kaymayı Hazine tahvillerinden altına yapmaları hâlinde ons altın 5.000 dolara kadar yükselebilir.

Temel senaryoda ise fiyatların önümüzdeki dönemde kademeli olarak 4.000 dolar seviyelerine ulaşabileceği öngörülüyor.

Hem merkez bankalarının rezerv politikaları hem de yatırımcıların güvenli liman arayışları, altına olan talebi canlı tutuyor.

Credit Agricole daha temkinli bir iyimserlik sergilerken, Goldman Sachs daha güçlü risk senaryolarıyla altının çok daha yüksek seviyelere ulaşabileceğini değerlendiriyor.

REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRAN ALTIN ALINMALI MI?

Altının yükseliş trendi sürerken, yatırımcıların aklındaki en önemli soru “Şimdi almak mantıklı mı?” oluyor.

Uzmanlara göre altın, kısa vadeli kazançtan ziyade uzun vadeli bir güvence aracı olarak görülmeli. Portföylerde makul oranda yer verilmesi, olası dalgalanmalara karşı denge sağlayabilir.

Ancak yatırım yaparken aşırı iyimser tahminlere kapılmak yerine, altının orta ve uzun vadede riskleri dengeleyen bir sigorta görevi gördüğünü unutmamak gerekiyor.

Yani uzmanlara göre eğer kısa vadeli al-sat yapmak istiyorsanız risk yüksek. Ama uzun vadeli birikim ve portföy çeşitlendirmesi için altın hâlâ cazip görülüyor.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 'Yine 2025 yılında altın yatırımcısı üzülmedi ve özellikle elinde altın bulunduran yatırımcısına eğer nakde ihtiyacınız yoksa ev almayacaksınız, araba almayacaksınız biraz daha beklemeye devam edelim.

Elinde altın bulunduran yatırımcısına bugünlerde eğer nakde ihtiyacınız yoksa bekleyin. Hatta 2026 yılını gözetin. Çünkü 2026 yılında 6000 - 6500 lira aralığında bir gram altın bekliyoruz. Yani bugünkü ekonomik koşullar, bugünkü gelişmeler 2026 yılında da altının güvenli liman olacağını yine yatırımcısına kazandırmaya devam edeceğini bize gösteriyor' şeklinde açıklamada bulundu.