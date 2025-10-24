Küresel piyasalarda ons altın, dokuz haftalık yükseliş serisinin ardından bu haftayı kayıpla tamamlamaya hazırlanıyor. 18 Ağustos’ta başlayan ve 17 Ekim’e kadar devam eden yükseliş trendi, kâr satışlarının etkisiyle yerini düşüşe bıraktı.

Geçen hafta 4.252 dolardan kapanan ons fiyatı, haftanın son işlem gününde 4.110 dolar civarında işlem görüyor. Haftalık değer kaybı ise son fiyatlamalarla birlikte yaklaşık yüzde 3,25 seviyesinde.

GRAM ALTIN 5 BİN 560 TL'DEN GÜNE BAŞLADI

Yurt içinde altın yatırımcısı da haftaya temkinli başladı. 24 Ekim 2025 gram altın fiyatı 5.560 TL’den güne başlıyor. Geçen hafta 5.727 TL seviyesinden kapanan gram fiyatı, haftalık bazda yaklaşık yüzde 2,75 oranında geriledi.

Kapalıçarşı’da sabah saatlerinde ilk işlemlerde fiziki gram altın satış fiyatı 5.920 TL, çeyrek altın satış fiyatı 9.665 TL seviyelerinde işlem görüyor.

GÖZLER 15.30'DA AÇIKLANACAK ABD TÜFE VERİSİNDE

Altın piyasasında bugün tüm dikkatler ABD’den gelecek Eylül ayı TÜFE (enflasyon) verisinde. FED’in yılın geri kalanındaki faiz kararları açısından belirleyici olacak veri, Türkiye saatiyle 15.30’da açıklanacak.

Piyasa beklentilerine göre eylül ayında aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise yüzde 3,1 artış öngörülüyor. Ülkede ağustos ayında yıllık TÜFE yüzde 2,9 olarak gerçekleşmişti. Beklentilere paralel ya da daha yüksek açıklanacak bir veri, enflasyonist baskıların sürdüğüne işaret edecek.

ALTINDA YÖNÜ BELİRLEYECEK DİĞER GELİŞMELER

Altın fiyatlarını etkileyen bir diğer unsur ise küresel jeopolitik gündem. ABD ve Çin liderlerinin gelecek hafta yapması beklenen görüşme yakından takip ediliyor. Uzmanlara göre, ticaret gerilimlerinin azalması durumunda piyasada “güvenli liman” talebinin düşmesi olasılığı bulunuyor.

Buna karşın ABD’nin Ukrayna’daki ateşkes süreci kapsamında Rusya’ya uyguladığı yeni yaptırımlar, jeopolitik risk algısını yüksek tutuyor.

ANALİSTLERDEN DESTEK UYARISI

Analistler, ons altında 4.000 dolar seviyesinin önemli bir destek noktası olduğuna dikkat çekiyor. Bu seviyenin üzerinde kalıcılığın sağlanması durumunda, altının uzun vadeli yükseliş trendini koruyabileceği ifade ediliyor.

KRİTİK SAAT 15.30!

Altın yatırımcıları için haftanın en kritik saati geldi çattı. ABD enflasyon verisi beklenirken, açıklanacak rakamlar yalnızca dolar endeksini değil, gram ve ons altın fiyatlarının yönünü de belirleyecek.

Ekonomistler, “verinin beklentilerin üzerinde gelmesi” halinde altın fiyatlarında kısa vadeli bir dalgalanma yaşanabileceğini, ancak uzun vadede 4.000 dolar desteğinin belirleyici olmaya devam edeceğini vurguluyor.