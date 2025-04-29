ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkelere verdiği gümrük vergisini artırmasıyla başlayan süreçte altın sürekli ivme kazandı. ABD'nin Çin hariç ticaret ortaklarıyla gerilimsiz bir süreç yönetmesiyle altının düşmeye başladı. Ancak Trump ve bünyesindeki bakanların sürekli Çin ile müzakere ediliyor konuşmalarından sonra Çin'den gelen yalanlamalar altında dalgalanmalara neden oluyor.

29 Nisan 2025 Salı gününe ABD Hazine Bakanı Bessent'in açıklamalarının ardından spot altın yeni güne yüzde 1,08 düşüşle 3 bin 308 dolardan başladı.

ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 0,91 düşüşle 3 bin 316 dolardan işlem görüyor.

Yurtiçinde İstanbul serbest piyasada gram altın 3 bin 319 TL'den işlem görürken Kapalıçarşı'da ise 4 bin 159 TL'den seviyelerinde seyrediyor.

Küresel ticaret savaşlarından dolayı altının seyrinin sürekli dalgalı seyretmesi de yatırımcıları endişelendiriyor. ABD-Çin ticaret savaşlarında ABD Çin'e yüzde 145, Çin ise ABD'ye yüzde 125'lik vergiyle misilleme yapmıştı.