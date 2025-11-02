Altın fiyatlarında tamamlanan haftada ABD ile Çin arasındaki görüşmelere ilişkin haber akışı fiyatlamalarda ana belirleyici unsur oldu. Ayrıca fiyatlamalarda, değerli metallerde ise ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları öne çıktı.

Fed, politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan indirerek yüzde 3,75-4,00 aralığına çekti. Bankadan yapılan açıklamada, ekonomik faaliyetin ılımlı seyrettiği, istihdam artışlarının yavaşladığı ve enflasyonun yılbaşından bu yana yükseldiği belirtilerek, bilanço küçültme sürecinin 1 Aralık'ta sonlandırılacağı duyuruldu.

Powell, "Komitenin bu toplantıdaki tartışmalarında, aralık ayında nasıl ilerleneceği konusunda güçlü şekilde farklı görüşler vardı. Aralık toplantısında politika faizinde daha fazla indirim yapılması kesin değil, bundan oldukça uzak. Politika önceden belirlenmiş bir rotada değil." ifadesini kullandı.

DEĞERLİ METALLER KARIŞIK SEYRETTİ

Değerli metaller tamamlanan haftada Fed'in faiz kararıyla destek bulsa da Trump ile Şi Cinping'in görüşmesinin güvenli liman talebini zayıflatması ve Fed Başkanı Powell'ın "şahin" mesajlarıyla baskılanarak karışık bir seyir izledi.

Altının ons fiyatı, geçen hafta görülen rekor seviyelerden başlattığı düşüşünü ikinci haftaya da taşıdı. Platin ons fiyatı da altına paralel olarak değer kaybetti.

Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarında manipülasyonun sona erdiğini vurgulayarak Kasım ayı için beklentisini açıkladı.

"Bu hafta altın fiyatlarında sert düşüşler olduğunu gözlemledik. Özellikle salı günü gram altın yurt içi piyasalarda 5.557 lira seviyesine kadar, ons altın 3.885 dolar seviyesine kadar geriledi. Çarşamba akşamı Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararı vardı. Fed, piyasaların beklentisi doğrultusunda 25 baz puanlık faiz indirimi yaptı. Tekrar 4.000 dolar seviyesinin üzerinde bir fiyatlama görüyoruz şu an itibarıyla. Kapalıçarşı piyasasında gram altın şu anda 5.694 lira. Geçen haftaya kıyasla yine düşük kalmaya devam ediyor. Uluslararası piyasalarda ons altın 4.025 dolar seviyesinde.

ALTINDA D Ü Ş Ü Ş S ÜRECEK M İ?

Kasım ayında bir tur daha aşağı fiyatlama bekliyoruz. Burada 3.800 dolar seviyesini destek seviyesi olarak takip edeceğiz. Gram altın TL fiyatında 5.500 lira seviyesi yine destek konumunda... Düşüşleri de bir alım fırsatı olarak görmekte fayda var.

Şimdi Kasım ayı içerisinde bu alımları bitirmek gerektiğini şahsen düşünüyorum. Kasım ayı içinde beklediğimiz o düşüşlerle birlikte tekrar altın yatırımcısı uzun vadede bekleyebilir.

ELİNDE ALTINI OLANA "PANİK YAPMA BEKLE" UYARISI

Elinde altın bulunduran yatırımcısına da, eğer iki hafta önceki yükselişleri kaçırmışsanız bekleyin, panik yapmayın. Tekrar Ocak ayı itibarıyla yükselişler bekliyoruz.

G ÜMÜ ŞTE BEKLENTİLER NE?

Gümüşün gram fiyatı ve ons fiyatı altın gibi geriledi. Ama yine orta ve uzun vadede yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor. 2025 yılının şampiyonu gümüş. 2026 yılının yeni şampiyonu gümüş olarak bekliyoruz... Gümüş almak isteyen yatırımcısı, 2026 yılında ons tarafta 75 dolar, gram tarafında 100-120 lira aralığını takip edebilir. Yine gümüşün ons ve gram fiyatı 2026 yılında altını tahtından edebilir diye düşünüyorum."

BANKACILIK DEVLERİ TAHMİNLERİNİ DEĞİŞTİ

Bankacılık devleri yaşanan makro ekonomik veriler ve jeopolitik risklerin etkisiyle, altına yönelik beklentilerini güncelledi.

BOFA ALTIN VE GÜMÜŞ BEKLENTİSİNİ YÜKSELTTİ

Bank of America (BofA), değerli metaller için fiyat tahminlerini yukarı yönlü güncelleyerek, 2026 yılı için altın ve gümüş beklentilerini önemli ölçüde artırdı.

Banka, altının 5.000 dolar/ons seviyesine ulaşabileceğini tahmin ederken, gümüş için 65 dolar/ons seviyesini hedefledi.

BofA, 2026 için ortalama altın fiyatını 4.400 dolar/ons ve gümüş fiyatını 56,25 dolar/ons olarak öngördü.

HSBC: 2026 5 BİN DOLARI GÖREBİLİR

HSBC Global Investment Research, altın fiyatlarının gelecek yıl ons başına ortalama 4.600 dolar seviyesinde seyretmesini, fiyatın 2026 başında ise 5.000 dolara kadar yükselme potansiyeli bulunduğunu öngördü.

Banka, kısa vadede bir miktar oynaklık beklediğini fakat risk iştahındaki artışların altına destek sağlayacağını belirtti. Aynı zamanda, altın ETF’lerine olan ilginin bu yıl güçlü kalmasının, özellikle Çin Merkez Bankası (PBOC) başta olmak üzere Asya merkez bankalarından gelecek talebin belirgin olmasının beklendiği belirtildi.

HSBC, Hindistan ve Çin gibi piyasalarda artan altın ETF talebinin, yüksek likidite sayesinde yerel hisse senedi alımlarını negatif etkilemeyeceğini aktarıldı.

Banka, yüksek altın fiyatlarının perakendeci satış hacimlerini ve mağaza trafiğini azaltabileceğini, ancak stok değer kazançlarının kâr marjları üzerindeki olası etkileri dengeleyebileceğini ekledi.

EKONOMİK BELİRSİZLİKLER ALTINA DESTEK VEREBİLİR

Morgan Stanley, güçlü fiziki talep ve ekonomik belirsizliklerin etkisiyle altın fiyatlarının 2026 yılının ortalarına kadar ons başına 4.500 dolara kadar yükselebileceğini öngördü. Banka, bu tahminini özellikle borsada işlem gören fonlar (ETF) ve merkez bankalarının devam eden alımlarına dayandırdı.

Morgan Stanley, "Son fiyat hareketleri altını Göreli Güç Endeksi (RSI) açısından aşırı alım bölgesine taşımıştı, ancak son düzeltme bu seviyeyi daha sağlıklı bir noktaya getirdi ve pozisyonlanmayı temizledi" değerlendirmesinde bulundu.

Banka, faiz oranlarının gerilemesiyle birlikte altın destekli ETF’lere girişlerin sürmesini, merkez bankalarının ise daha yavaş bir tempoda da olsa alımlarına devam etmesini bekliyor. Mücevher talebinin de istikrarlı bir seyir izleyeceği öngörülüyor.

Ancak Morgan Stanley, fiyat oynaklığının artması veya merkez bankalarının rezerv azaltma kararı gibi risklerin altın fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabileceği konusunda uyardı.

JPMORGAN'DAN 3 YILLIK DEV TAHMİN

JPMorgan stratejistleri, yatırımcıların altına olan ilgisinin önümüzdeki üç yıl içinde fiyatları yüzde 110 artırabileceğini öngörüyor. Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki ekip, yatırımcıların hisse senetlerine karşı korunmak için altına yöneldiğini belirtti.

SOCİATE GENERALE

Societe Generale, ons altın fiyatının 2026 sonuna kadar 5.000 dolara ulaşmasını bekliyor.

"ALTIN FİYATLARI ÖNÜMÜZDEKİ YIL DAHA DA GERİLEYEBİLİR"

Altın fiyatlarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Capital Economics İklim ve Emtia Ekonomisti Hamad Hussain, altın fiyatlarındaki düşüşün altındaki rallinin sürdürülemez olduğunun anlaşılmasıyla spekülatif faaliyetlerin azalmasından kaynaklanıyor olabileceğini belirtti.

Hussain, "Fed'in gelecek yıl politika faizini piyasaların beklediğinden daha az indirebileceği ve Fed'in bağımsızlığına ilişkin endişelerin azalabileceği öngörülüyor. Bunlar hesaba katıldığında altın fiyatları önümüzdeki yıl daha fazla gerileyebilir." değerlendirmesinde bulundu.