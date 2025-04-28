Altın piyasalarında haftanın ilk gününe düşüşle başlandı. ABD’den gelen pozitif haber akışı küresel risk iştahını artırırken, bu gelişme yatırımcıların altına olan yönelimini zayıflattı. Altın fiyatları hem ons hem de gram bazında geri çekildi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın, Çin’e uygulanan tarifelerde yumuşamaya gidileceğini açıklaması ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın görevde kalacağı yönündeki duyuru, uluslararası piyasalarda risk iştahını destekledi. Bu durum, güvenli liman arayışındaki yatırımcıların altına olan ilgisinin azalmasına neden oldu.
Yaşanan gelişmelerle birlikte ons altın fiyatı 3.299 dolara gerilerken, gram altın serbest piyasada 4.077 TL seviyelerinde işlem görüyor.
Kapalıçarşı’da ise gram altın 4.158 TL’den alıcı buluyor.
Uzmanlar, piyasalardaki mevcut iyimserliğin devam etmesi halinde altın fiyatlarında aşağı yönlü hareketin sürebileceğini belirtiyor.