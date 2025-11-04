Altın fiyatları, doların üç ayın zirvesine yakın seyretmesi ve aralık ayında yeni bir faiz indirimi ihtimalinin azalmasıyla birlikte salı günü yeniden ons başına 4 bin doların altına indi. ABD-Çin arasındaki ticaret gerginliğinin hafiflemesi de altın üzerindeki baskıyı artırdı.

Spot altın, yüzde 0,5 düşüşle 3 bin 984 dolar seviyesinde işlem gördü. ABD altın vadeli kontratları da yüzde 0,3 azalarak 4 bin dolara geriledi. Gram altın serbest piyasada 5 bin 388 liradan işlem görürken Kapalı Çarşı'da 5 bin 573 liradan satılıyor. Çeyrek altın 9 bin 90 lirada hareketleniyor.

DOLARIN GÜÇLENMESİ ALTINI BASKILIYOR

Cnbc-e'de yer alan habere göre dolar endeksi, ABD Merkez Bankası (Fed) üyeleri arasındaki görüş ayrılıklarının ardından faiz indirimi beklentilerinin zayıflamasıyla üç ayın zirvesine yakın seyretti.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, “Güçlü dolar, altın için diken etkisi yaratıyor. Yatırımcılar yıl sonuna kadar bir faiz indirimi ihtimalini yeniden hesaplıyor” dedi.

Fed geçen hafta bu yıl ikinci kez faiz indirmiş ancak Başkan Jerome Powell, yeni bir indirimin “kesin olmadığını” vurgulamıştı.

ARALIKTA FAİZ İNDİRİMİ OLACAK MI?

CME FedWatch Tool verilerine göre piyasalar, aralık ayında bir faiz indirimi olasılığını Powell’ın açıklamaları öncesinde yüzde 90’ın üzerindeyken şu anda yaklaşık yüzde 65 olarak görüyor.

ABD'DEN GELECEK VERİLER YATIRIMCILARIN ODAĞINDA

Fed yetkilileri hafta başında ekonomik görünüme ilişkin farklı görüşler ortaya koyarken, federal hükümetin kapanması nedeniyle bazı önemli verilerin (örneğin İstihdam İstatistikleri Bürosu raporları) yayımlanamaması, aralık toplantısı öncesinde belirsizliği arttırdı.

Faizsiz getiri sunan altın, genellikle düşük faiz ortamında ve ekonomik belirsizlik dönemlerinde değer kazanıyor.

ALTIN TEKRAR YÜKSELECEK Mİ?

Yatırımcıların gözü bu hafta açıklanacak ADP istihdam verileri ve ISM PMI rakamlarına çevrildi. Waterer, “Zayıf bir ADP verisi, altının yeniden yükseliş trendine dönmesi için fırsat yaratabilir” dedi.

ALTIN FİYATLARI KRİTİK SEVİYENİN ALTINA DÜŞTÜ

Altın fiyatları bu yıl şu ana kadar yüzde 53 artış gösterdi ancak 20 Ekim'de ulaştığı rekor seviyeden bu yana yüzde 8 değer kaybetti.

DİĞER METALLERDE SON DURUM

Spot gümüş yüzde 0,1 artışla 48,12 dolara, platin yüzde 0,1 yükselişle 1.566,60 dolara, paladyum ise yüzde 1 düşüşle 1.430,31 dolara geriledi.