Piyasalar kritik haftaya başlıyor. ABD tarafında Fed'in kararı toplantısı piyasalar tarafından merak ediliyor. ABD'de işsizlik maaşı başvurularındaki artış, zayıf tarım dışı istihdam verileri ve son bir yılın istihdam rakamlarının 911 bin kişi aşağı yönlü revize edilmesi, ekonomide ivme kaybına işaret etti. Ayrıca ağustos ayında tüketici fiyatlarında son 7 ayın en sert aylık artışı kaydedildi. ABD tarafındaki gelişmelerin etkisiyle, piyasalar, Fed'in çarşamba günü 25 baz puanlık faiz indirimine kesin gözüyle bakıyor.

Fed'in faiz indirimine gideceği beklentisi, altın fiyatlarını yukarı yönlü destekliyor. 50 baz puanlık indirim beklentileri ise zayıf kaldı. Bu kararın, Başkan Donald Trump'ın faiz indirimleri yönündeki baskılarının gölgesinde alınması bekleniyor.

ALTINA YÖNELİK BEKLENTİLER DEĞİŞTİ

UBS analisti Giovanni Staunovo, "ETF girişlerindeki artışla birlikte altının gelecek yıl ortasında 3.900 dolara yükselmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

9 AYDA YÜZDE 39 DEĞERLENDİ

Altın, sene başından beri yüzde 39 değer kazandı. Düşük faiz ortamında güvenli liman olarak öne çıkan sarı metal, aynı zamanda enflasyona ve küresel belirsizliklere karşı koruma aracı olarak tercih ediliyor.

Ons altın 9 Eylül Çarşamba günü 3 bin 675 dolara yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününü ise 3 bin 634 dolardan tamamladı. Fed'in faiz indirim politikası, altın fiyatlarını yukarı yönlü destekleyebildiler. Fed'in kararının ardından Fed başkanı Powell'ın yapacağı konuşma ise yakından izlenecek.

