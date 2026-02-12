Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın ve gümüş fiyatlarının mevcut seviyelerden önümüzdeki hafta daha da gerileyebileceğini söyledi.

Memiş, ABD enflasyon verileri gibi kritik makroekonomik göstergelerin fiyatlamalar üzerinde belirleyici olacağını vurguladı.

Son haftalarda sert düşüşler yaşayan altın, yatırımcısına alım fırsatı sunarak tekrar 7 bin TL’nin üzerine çıktı. Değerli metallerdeki yükselişin ardından Memiş, piyasadaki son durumu ve olası dalgalanmaları değerlendirdi.

'SAKİN BİR SEYİR VAR'

Altın ve gümüşün bir tur daha aşağı inebileceğini belirten Memiş, şu ifadeleri kullandı:

"Piyasalarda sakin bir seyir var. ABD Tarım dışı istihdam verisi beklentinin üzerinde açıklandı 130 bin olarak. İşçilik verisi de 4.4 olarak bekleniyordu yüzde 4.3 olarak açıklandı. Altın gel-git yaşadı.

Bizim kritik 5 bin 80 seviyesinde beklemeye devam ediyor. Şu anda 5 bin 50 dolar seviyesinde altın. Neyi bekliyoruz? Yarın akşam Amerika'daki enflasyon verisini bekliyoruz. Bir kırılma gerçekleşmedi. Bir tur daha aşağı yapabilir, 4.800- 4.650'ye düşebilir" dedi.

GÜMÜŞ VE ASYA PİYASALARINDA GERİ ÇEKİLME BEKLENİYOR

Memiş, Çin’in tatil dönemine gireceğini ve fiyatların batının elinde kalacağını belirterek, Asya piyasalarının hamle yapamayacağını söyledi. Gümüşte de 1 hafta 10 gün sürecek bir geri çekilme öngörüyor:

"Önümüzdeki haftadan itibaren bir tur daha altın ve gümüş fiyatları aşağı inebilir. 'Kaçırdım' diyenler, 'bu fırsat bir daha gelir mi?' diyenler vardı onlara önümüzdeki hafta bir fırsat doğabilir" dedi.

GÜMÜŞ YATIRIMCISINI BEKLETEBİLİR

Gümüşün bu yıl 3 haneli rakamı tekrar görüp görmeyeceği sorusuna Memiş, şunları ekledi:

"Gümüş bu yıl 3 haneli rakamı görecek mi? 122 dolardı yalvardığımız dönemlerde. Bu yıl 3 haneyi tekrar görmeyebilir. Çünkü o yıllık beklentiyi daha 1 ayda verdi. Gümüş aylarca bekletir. Gümüş sıkıntılı. Bu yıl yatırımcıyı bekletir" dedi.

YATIRIMCILAR NE YAPMALI?

Yatırımcıların önümüzdeki haftaki dalgalanmalara dikkat etmesi gerektiğini söyleyen Memiş, önerilerini şöyle paylaştı:

"Bugün yarın ev alacak araba alacak arkadaşlarımız olabilir, bu yükselişler kısa vadede yerini kar satışlarına bırakabilir. Yarın açıklanacak Amerika verisi piyasalarda biraz daha belirleyici olacak. Önümüzdeki hafta bir tur aşağılama fiyat bekliyorum" dedi.