Jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte güvenli liman altına ola talep yükseldi. Bugün yapılacak Trump-Putin zirvesinin sonucu altının geleceğini belirleyecek.

Türkiye saat ile 22.00'de yapılacak Trump-Putin zirvesinin ardından küresel piyasalar Alaska'dan çıkacak sonuca odaklandı.

Ukrayna savaşını bitirmeye yönelik yapılacak açıklamalar ons altında önemli noktalara çıkabilir. Trump ve Putin toplantının ardından ortak basın açıklaması yapacak.

Trump ve Putin’in gerçekleştireceği görüşmenin ardından düzenlenecek ortak basın toplantısında yapılacak açıklamalar, küresel piyasalarda yön belirleyici olacak. Zirveden, Ukrayna’daki savaşı sona erdirecek bir karar çıkması durumunda ise ons altın üzerinde satış baskısının güçlenmesi bekleniyor.

Olası bir ateşkes ya da savaşı tamamen bitirmeye yönelik durumda altında düşüş gözleneceğini aktaran analistler, düşüş senaryosunda şu an 4390 seviyesinde olan gram altının 4350, hatta 4300 lira seviyesine kadar gerileceğini öngörüyor.

Ancak diğer senaryo olan savaşın devamı halinde gram altında hedef fiyatlaması 4500 lira olarak tahmin ediliyor. Altın fiyatlaması açısından iki seçenek var. Ancak belirsiz pozisyonlarda yatırımcıların alış da satış da yapmaması pozisyonlarını korumalarının kritik.

GÜNCEL ONS ALTIN VE GRAM ALTIN

Serbest piyasada 4.390 olan gram altın Kapalıçarşı'da 4.422 liradan satılırken; ons altın ise 3.339 dolardan işlem görüyor.

Savaşın devamı durumunda ise altının onsunun 3.350-3.400 dolardan fiyatlanması bekleniyor.