Altın, ons başına yaklaşık 5 bin 176 dolara yükselerek, yenilenen gümrük vergisi endişelerinin güvenli liman varlıklarına yönelmeye yol açmasıyla üç haftadan fazla bir süredir en yüksek seviyesini gördü.

Cumartesi günü, ABD Başkanı Donald Trump, ABD Yüksek Mahkemesi'nin "karşılıklı gümrük vergileri" teklifini reddettikten sonra, küresel gümrük vergilerini yüzde 10'dan yüzde 15'e çıkarma planlarını duyurdu.

Trump, yeni vergilerin derhal yürürlüğe gireceğini doğruladı, fakat herhangi bir resmi belge imzalayıp imzalamadığı belirsizliğini sürdürüyor.

Bu arada, Avrupa Ticaret Komiseri Pazar günü ABD ile ticaret anlaşmasının onaylanmasını durdurma önerisini işaret ederken, Hindistan Washington ile geçici bir ticaret anlaşmasını sonuçlandırmayı amaçlayan müzakereleri erteledi.

Yatırımcılar ayrıca, nükleer görüşmelerin çıkmaza girmesiyle beraber, ABD'nin İran'a olası bir askeri saldırısından da endişeleniyor. Fakat müzakerecilerin Perşembe günü Cenevre'de tekrar bir araya gelmesi planlanıyor.

ONS ALTINDA YÖN YUKARI

Altın fiyatlarında yüzde 7'lik yükselişin olması halinde tarihi rekor kırılacak. Ons altın güne 5 bin 108 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 5 bin 108 dolar, en yüksek de 5 bin 176 dolar seviyesi görüldü. Ons altın bugün sabah 08.08'de 5 bin 155 dolarda bulunuyor.

GRAM ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Gram altın haftaya 7 bin 181 liradan başladı. Gün içinde en düşük 7 bin 181 lira, en yüksek de 7 bin 294 lira seviyesi görüldü. Gram altın bugün sabah 08.08'de 7 bin 265 lirada bulunuyor.

GÜMÜŞ DE HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Gümüş, ons başına 87 doların üzerine çıkarak yüzde 3'ün üzerine yükseldi. Küresel çapta yaşanan jeopolitik riskler gümüş fiyatlarını yukarı yönlü destekledi.

Ons gümüş güne 85,14 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 85,01 dolar, en yüksek de 87,84 dolar seviyesi görüldü. Ons gümüş bugün sabah 08.08'de 87,29 dolarda bulunuyor.

GRAM GÜMÜŞTE YÜKSELİŞTE

Gram gümüş haftaya 119,76 liradan başladı. Gün içinde en düşük 119,66 lira, en yüksek de 123,56 lira seviyesi görüldü. Gram gümüş sabah 08.08'de 122,67 lirada bulunuyor.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.