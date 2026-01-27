Yükselen altın fiyatları sonrasında bankacılık devleri altın tahminlerini yukarı yönlü güncelledi. Morgan Stanley, dün yayımladığı değerlendirme notunda altın için iyimser senaryosunu yukarı yönlü revize ederek, 2026’nın ikinci yarısı için hedef fiyatını ons başına 5 bin 700 dolar olarak açıkladı.

Banka, bu görünümün arkasında süregelen jeopolitik belirsizlikler, borsa yatırım fonlarına (ETF) artan girişler ve merkez bankalarının güçlü alımlarının bulunduğunu belirtti. Güçlü ETF talebinin birkaç yıldır devam eden arz açıkları sonrasında sınırlı stokları da tükettiği aktarıldı.

TAHMİNLER YÜKSELDİ

Societe Generale analistleri ise 5 bin dolar olan yıl sonu altın tahminini ons başına 6 bin dolara yükseltti. Analistler, devam eden siyasi çalkantıların piyasaları etkilemeye devam etmesi halinde tahminlerin düşük kalabileceği konusunda da uyarıda bulundu.

Altın, tarihinde ilk defa ons başına 5 bin dolar seviyesinin üzerine çıkarak tarihi yükselişini devam ettiriyor. Güçlü talebin etkisiyle yükselen değerli metal, 5 bin 100 doların hemen altında hareketleniyor.