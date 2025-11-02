Altın Madencileri Derneği, 2023 yılında altın ithalatına kota getirilmesi nedeniyle, dünya altın fiyatlarıyla Türkiye’deki altın fiyatları arasında kilogramda yaklaşık 5 bin 500 doları bulan fiyat farkı oluştuğunu, Merkez’in fiyat farkını kapatmak için alımları geçici olarak durdurduğunu belirtti. Bu adımla iç piyasada altın fiyatlarında dengeli düşüş olacağı yorumları yapılıyor.
VEKİLLERE UZANDI
Merkez Bankası’nın 2017 yılından itibaren yurt dışından altın ithalatına kota getirmesiyle, Türkiye ile uluslararası altın fiyatları arasında makas oluşmuş, bu da yurt dışından Türkiye’ye altın kaçakçılığını patlatmıştı. Özellikle Dubai üzerinden yolcu beraberinde getirilen kaçak altınlarla büyük bir rant kapısı açılmış, kaçakçılık siyasilere kadar uzanmıştı. 3 MHP milletvekilinin de VIP geçişleri kullanarak Türkiye’ye kaçak altın getirdiği belirlenmiş ve bunun üzerine vekiller MHP’den istifa ettirilmişti. Kaçakçılık furyasına çok sayıda siyasetçi ve bürokratın da katıldığı iddia ediliyor.