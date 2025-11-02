Altın Madencileri Derneği, 2023 yılında altın ithalatına kota getirilmesi nedeniyle, dünya altın fiyatlarıyla Türkiye’deki altın fiyatları arasında kilogramda yak­laşık 5 bin 500 doları bulan fiyat farkı oluştuğunu, Merkez’in fiyat farkını ka­patmak için alımları geçici olarak durdurduğunu be­lirtti. Bu adımla iç piyasada altın fiyatlarında dengeli düşüş olacağı yorumları yapılıyor.

VEKİLLERE UZANDI

Merkez Bankası’nın 2017 yılından itibaren yurt dışından altın itha­latına kota getirmesiyle, Türkiye ile uluslararası altın fiyatları arasında makas oluşmuş, bu da yurt dışından Türkiye’ye altın kaçakçılığını patlat­mıştı. Özellikle Dubai üze­rinden yolcu beraberinde getirilen kaçak altınlarla büyük bir rant kapısı açıl­mış, kaçakçılık siyasilere kadar uzanmıştı. 3 MHP milletvekilinin de VIP geçişleri kullanarak Tür­kiye’ye kaçak altın getir­diği belirlenmiş ve bunun üzerine vekiller MHP’den istifa ettirilmişti. Kaçak­çılık furyasına çok sayıda siyasetçi ve bürokratın da katıldığı iddia ediliyor.