Küresel piyasalar, jeopolitik gerilim ve makro ekonomik verilerin etkisiyle denge arayışına girdi. Orta Doğu geriliminde yaşanan gelişmeler piyasalar üzerinde etkili oluyor. İsrail istihbaratının, ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıların Tahran'ın nükleer programını tamamen yok etmeyi başaramadığı ancak birkaç yıl geriye attığı değerlendirmesinde bulunduğu iddia edildi.

Öte yandan dün ABD tarafında Fed Başkanı Powell'ın konuşması takip edildi. Powell, Powell, tarifelerin yol açtığı fiyat seviyesindeki tek seferlik artışın kalıcı enflasyon sorunu haline gelmesini önlemeye odaklandıklarını belirterek, faiz indirimleri konusunda beklemek için iyi konumda olduklarını yineledi.

Yaşanan gelişmelerin etkisiyle dünü 3 bin 294 dolar ile 3 bin 364 dolar aralığında geçiren ons altın, günü 3 bin 322 dolardan tamamladı. Yeni günde 08.13'te 3 bin 329 dolarda bulunuyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın, dolar/TL kurundaki yukarı yönlü seyir ve ons altındaki karışık seyrin etkisiyle denge arayışında. Dünü 4 bin 188 lira ile 4 bin 295 lira aralığında geçiren gram altın, günü 4 bin 226 liradan tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında aynı saat diliminde 4 bin 238 lirada bulunuyor.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı altın fiyatları ile resmi altın fiyatları arasındaki fark devam ediyor. Resmi rakamlarda 4 238 lira olan gram altın, resmi rakamlarda 4 bin 302 lirada bulunuyor. Aradaki fark 65 lira. İşte Kapalıçarşı altın fiyatları...