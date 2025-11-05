Altın, piyasadaki riskten kaçış havası ve doların son dönemdeki güçlenmesinin etkisinin tartıldığı bir ortamda, bir haftadan uzun süre içindeki en büyük düşüşün büyük kısmını dizginledi.

Küresel hisse senetleri, değerlemelerin yüksek olmasına yönelik endişeler sebebiyle neredeyse bir ayın en sert düşüşünü yaşadıktan sonra Çarşamba günü kayıplarını genişletti.

Piyasalar bu hafta Fed üyelerinin açıklamalarını yakından izleyecek. Üyelerden gelen mesajlar, Fed'in faiz politikalarına yönelik sinyaller verebilir.

TD Securities stratejisti Bart Melek, bir notunda, Fed’in faiz indirimleri görünümündeki belirsizlikler ve Çin’de perakende altın talebine ilişkin kaygılar da dahil olmak üzere faktörlere dikkat çekerek, “Altının daha düşük bir bantta, 3.800–4.050 dolar/ons aralığında olmasına şaşırmamak gerek.” değerlendirmesinde bulundu.

ONS ALTINDA SON DURUM

Ons altın, bugün sabah seansında 07.35'te 3 bin 968 dolarda bulunuyor. Ons altın yeni günde kayıplarını telafi etse de kritik seviyenin altında hareketleniyor.

GRAM ALTINDA YATAY SEYİR

Gram altın, dolar/TL kurundaki sınırlı yükseliş ve ons altındaki toparlanmaların etkisiyle, yatay bir seyir sergiliyor. Gram altın bugün sabah seansında 07.35'te 5 bin 393 lirada hareketleniyor.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.