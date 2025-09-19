

19 Eylül 2025 sabahında altın piyasaları dalgalı bir seyirle yatırımcıların gündeminde. FED’in çeyrek puanlık faiz indirimi sonrası altın fiyatları geri çekilirken, uzmanların “düşüş alım fırsatı mı” sorusuna verdikleri yanıtlar dikkat çekiyor. Gram altın iç piyasada 4.870 TL’den, ons altın ise 3.660 dolardan güne başladı.

FED'İN KARARI ALTINI SALLADI

ABD Merkez Bankası, beklentiler doğrultusunda 25 baz puanlık indirimle politika faizini %4,00 - %4,25 bandına çekti. Başkan Jerome Powell, faizleri daha hızlı düşürme konusunda aceleci olmayacaklarının altını çizdi. Bu açıklama sonrası ons altın, karar günü gördüğü 3.707 dolarlık rekor seviyeden kâr satışlarıyla gerileyerek 3.660 dolar bandına indi.

DOLAR ENDEKSİ GÜÇLENİYOR

Powell’ın enflasyon vurgusu ve temkinli mesajları, dolar endeksinde yukarı yönlü hareketi destekledi. DXY, 96,22 seviyesinden 97,40’a yükselerek altın üzerinde kısa vadeli baskı oluşturdu. Bu tablo, yatırımcıların portföylerini yeniden gözden geçirmesine yol açtı.

UZMANLAR NE DİYOR?

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, yıl sonunda gram altının 5.250-5.500 TL bandına yükselebileceğini belirtiyor. Fransız bankası Societe Generale ise altın yatırımlarındaki payını artırarak %10’a çıkardı ve 2026’ya kadar ons fiyatında 4.000 dolar beklentisi paylaştı.

UZUN VADELİ TREND VE YATIRIMCI SORULARI?

ABD’de istihdam artış hızının yavaşlaması ve jeopolitik risklerin artması, altının uzun vadeli yükseliş trendini destekleyen faktörler olarak öne çıkıyor. Bu nedenle “düşüşler alım fırsatı mı?” ve “portföyde ne kadar altın olmalı?” soruları yatırımcıların gündeminde ilk sıralarda yer alıyor.

Kısa vadede dalgalı seyir izleyen altın fiyatlarında, FED’in kararları ve dolar endeksi belirleyici olmaya devam ediyor. Ancak uzman görüşleri ve küresel gelişmeler, uzun vadede altının yükseliş trendinden kopmadığını gösteriyor. Yatırımcıların, temkinli adımlarla fırsatları değerlendirmesi gerektiği vurgulanıyor.

Yani uzmanlara göre bu düşüşler alım fırsatı olarak görülebilir. Ama aynı zamanda “temkinli olunmalı, kısa vadede dalgalanma sürecek” uyarısı da yapılıyor.