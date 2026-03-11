Altın, Orta Doğu’daki savaşın sebep olduğu arz şokunu hafifletmek için Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) şimdiye kadarki en büyük petrol rezervi salımını önermeyi değerlendirdiğine dair haberin ardından kısmi yükselişe geçti. Öte yandan altın fiyatlarında gözler bugün 15.30'da açıklanacak olan enflasyon rakamlarına çevrildi.

Ons altın kritik enflasyon rakamları öncesinde sabah seansında 08.22'de 5 bin 200 dolar seviyesinde hareketleniyor.

Gram altın ise ons altında görülen hafif yükselişin etkisiyle, yönünü yukarı çevirdi. Gram altın bugün sabah seansında 08.22'de 7 bin 320 lirada hareketleniyor.

GÖZLER 15.30'A ÇEVRİLDİ

ABD-İsrail’in İran’a yönelik savaşının 12. gününe girmesiyle yatırımcılar, Amerikalı yetkililerden gelen çelişkili mesajları da değerlendirdi.

Altın açısından bakıldığında, enerji fiyatlarındaki aşırı oynaklık enflasyon endişelerini artırdı. Bu durum, ABD Merkez Bankası (Fed) ve diğer merkez bankalarının faiz indirimine gidebileceğine dair beklentileri zayıflatıyor. Yüksek borçlanma maliyetleri, faiz getirisi olmayan değerli metaller için olumsuz bir unsur olarak yer alıyor.

Enflasyon ocak ayında yıllık bazda yüzde 2,4 olarak açıklanmıştı. Şubat ayında da yüzde 2,4 olarak açıklanması bekleniyor.

Aylık bazda da ocak ayında yüzde 0,3 açıklanmıştı. Şubat ayında da yüzde 0,2 olarak açıklanması bekleniyor.

