Küresel piyasalarda altın fiyatlarında sınırlı yükselişlerin hakim olduğu görülüyor. Ons altın fiyatı 5 bin 190 dolar civarında bulunurken, gram altın, 7 bin 132 lirada hareketleniyor.

GÖZLER CENEVRE’DE

Piyasalar, bugün Cenevre’de gerçekleşmesi beklenen ABD-İran 3. Tur Nükleer Müzakerelere çevrildi. İki ülke arasında son haftalarda tansiyonun yükselmesiyle birlikte ons fiyatı da “güvenli liman” alımlarıyla yukarı yönelerek 5 bin doların üzerini gördü.

ALTINDA BEKLENTİLER

Washington ve Tahran yönetimi arasında nükleer anlaşmazlıkların artması durumunda piyasaların da buna duyarlılık gösterebileceğini dile getiren analistler, “İlk tepki altın fiyatları tarafında görülebilir. Güvenli liman talebi artarsa ons altın fiyatında 5.250 dolar ilk direnç” uyarısında bulunuyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın yeni günde sınırlı bir yükseliş sergiliyor. Kritik görüşmeler öncesinde sabah seansında 08.09'da 5 bin 194 dolarda hareketleniyor.

GRAM ALTIN BEKLEYİŞTE

Gram altın, ons altında görülen sınırlı yükselişler ve dolar/TL kurundaki yukarı yönlü hareketlenmelerin etkisiyle, yükselişlerini korumaya çalışıyor. Gram altın bugün sabah seansında 08.09'da 7 bin 328 lirada bulunuyor.

Kapalıçarşı altın fiyatları ile resmi altın fiyatları arasındaki fark devam ediyor. Gram altın Kapalıçarşı'da 7 bin 468 lirada bulunuyor. İşte Kapalıçarşı altın fiyatları...

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.