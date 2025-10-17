Yıl boyunca görülen jeopolitik riskler ve ABD ekonomisindeki belirsizlik, ons altın fiyatının tüm zamanların en yüksek seviyesine yükselmesine neden olurken, artan küresel fiyatlar iç piyasada sarrafiye grubu altınların rekor üzerine rekor kırmasına neden oldu.



ÇEYREK ALTIN 10 BİN TL'Yİ DEVİRDİ



Kapalıçarşı tarihinde ilk kez çeyrek altın fiyatı 10 bin TL'yi geride bırakırken, ekonomistler altın fiyatlarında psikolojik bir tavanın daha yıkıldığına dikkat çekti.

SON 5 YILIN EN BÜYÜK HAFTALIK YÜKSELİŞİ



17 Ekim 2025 sabahı gram altın 5.910 TL’ye çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Günün ilk saatlerinde 5.855 TL civarında işlem gören gram altın, Kapalıçarşı’da 6.125 – 6.200 TL aralığında alıcı buldu.



Çeyrek altın ise tarihinde ilk kez 10 bin TL sınırını aştı. Kuyumcularda çeyrek altın 10.040 TL’den alınırken, satış fiyatı 10.145 TL seviyesinde işlem gördü.



Ons fiyatı, haftalık bazda yüzde 8,2 prim yaptı. Bu oran, son 5,5 yılın en güçlü haftalık artışı olarak kayda geçti.