Piyasaları değerlendiren Ekonomist Muhammet Bayram, altının küresel gelişmelerden beslendiğine dikkat çekerek altının seyrine dair açıklamalarda bulundu.

ABD-AVRUPA TEMASLARI: SAVAŞ BELİRSİZLİĞİ

Trump ve Putin arasındaki temaslar, Avrupa liderlerinin tutumu ve Ukrayna savaşındaki belirsizliklerin fiyatlamalarda etkili olduğunu vurgulayan Bayram, “ABD’de savaşın uzaması ekonomiyi zorluyor, FED’in faiz politikalarını da şekillendiriyor. Bu ortamda altın yükseliş trendini koruyor. Yıl sonuna kadar gram altında 4.750 TL seviyesi mümkün görünüyor” dedi.

AVRUPA'NIN HESAPLARI PARİTE ETKİSİ

Bayram, Avrupa cephesinde savaşın bitmesi yönünde güçlü bir talep olduğuna dikkat çekti. “Çatışmalar uzadıkça Avrupa ekonomisi zarar görüyor. Paritede 1,16 seviyeleri Türkiye’nin ihracat ve ithalat dengesini etkiliyor. Altın ve diğer değerli emtialar ise bu ortamda güçlenmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

BORSA GEÇEN AYIN EN ÇOK KAZANDIRANI OLDU

Altın cephesindeki tabloya karşılık, borsanın yatırımcıya daha yüksek kazanç sunduğunu dile getiren Bayram, “Geçtiğimiz ay borsa %8,99 oranında değer kazandı ve en çok getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Altın ise enflasyona yakın bir performans gösterdi. Faizlerin düşmesiyle şirket kârlarının artması bekleniyor. Bu durum hem yerli hem de yabancı yatırımcıyı borsaya çekiyor. FED’in Eylül ayında faiz indirmesiyle BİST 100 endeksinde yıl sonuna kadar %50’ye varan yükseliş, bazı hisselerde ise %200’e kadar artış ihtimali söz konusu” dedi.

MEVDUAT MI ALTIN MI?

Yatırım tercihlerine de değinen Bayram, mevduatın hâlâ cazibesini koruduğunu söyledi. “Yatırımcılar altının ani yükselişlerine alıştıkları için artık daha sakinler. Mevduat faizleri düşük gibi görünse de altının getirisini geçiyor. Örneğin 500 bin TL’yi 32 gün vadeli mevduata yatıran bir kişi yaklaşık 17 bin TL kazanç elde ediyor. Bu getiriler döviz ve altınla kıyaslandığında yatırımcı için hâlâ avantajlı” ifadelerini kullandı.

YATIRIMCININ ALGISI NE YÖNDE?

Genel tabloyu özetleyen Bayram, Türkiye’de yatırımcıların genellikle yükseliş trendine giren enstrümanlara hızlı bir şekilde yöneldiğini belirtti. “Borsa, yılın geri kalanında yatırımcı açısından öne çıkacak. Hem iç hem de dış gelişmeler piyasaları hareketli tutacak. Bu nedenle yılın ikinci yarısı yatırımcılar için oldukça dinamik geçecek” değerlendirmesinde bulundu.

NOT: BU HABERDE YER ALAN BİLGİLER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR