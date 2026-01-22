Küresel piyasalarda artan siyasi ve jeopolitik riskler, altının yeniden rekor seviyeleri test etmesine yol açtı.

Gram altın ve ons altında tarihi zirveler görülürken, ABD Başkanı Trump’ın Grönland ısrarı risk algısını artırdı.

Güvenli liman talebi sürerken, finans analisti İslam Memiş’ten altına ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

Ons altın güne sert düşüşle 4 bin 798 dolardan başlarken gram altın ise 6 bin 679 liradan başladı. Dün gram altının rekoru 6 bin 804 lira iken ons bazında rekor 4 bin 888 dolardı.

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Haber Global canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan finans analisti İslam Memiş, altın fiyatlarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

-Altın gümüş rasyosu biraz daha toparlandığı için gümüş cılız kaldı, şimdi sıra altına geçti. Altın şimdi o tarihi zirvelerini test etmeye devam ediyor. O kritik direnç seviyesi olarak bu yıl için bakın 2026 yılı için öngördüğümüz 4880 dolar seviyesi yılın 3. haftasında test edildi, şu anda 4870 dolar seviyesinde.

-O yıllık beklediğimiz şey 3. haftada test edildi. Gram altın da 6900 lira seviyesinin üzerinde. Burada da yeni bir rekor gördük. Oraya da 7000 lira seviyesinin üzeri artık kırılacak ve daha yılın ilk aylarında 7000 lira seviyesinin üzeri görülür diye ben tahmin ediyorum.

-Yani piyasalarda ciddi bir belirsizlik var. Altın yüzde 2,5, gümüş yüzde 1 civarında değer artışlarıyla yoluna devam ediyor değerli metaller tarafında. Bu metal savaşlarının bakalım yıllık bazda kazanan kim olacak, altın mı olacak, gümüş mü olacak, yıl sonunda bu hep beraber göreceğiz.

-Bu savaşta mutlaka bir kazanan olacak. Şu anda piyasalarda ciddi bir sessizlik var, fiyatlar bir anda yükseliyor ama dikkat ederseniz talep de yok.

-Önceden her yıl Türkiye'de ne vardı mesela, bin liralık bir yükseliş olduğu zaman, o zirve seviyeler geldiği zaman herkes Kapalı Çarşı'da kuyruk oluşturuyordu, panik alımları yapıyordu. Şimdi hiç kimse yapmıyor.

-Çünkü o istikrarlı yükselişler devam edecek, ne zaman ki 8000 lira seviyesi gelecek o zaman göreceğiz yoğun talebi. Şu anda sakin.

"ALENEN BİZE GÖSTERMİŞ OLUYOR"

Yıllık hedefin 3 haftalık süreçte yakalanması; piyasanın ciddi bir anlamda manipüle edildiği, burada büyük oyuncuların ciddi bir anlamda kazandığı, merkez bankalarının ciddi bir anlamda kazandığı, perdenin arkasında bir emtia savaşlarının olduğunu alenen bize göstermiş oluyor.

"TEDBİRİ KENDİM ALDIM"

-2025 yılının kasım ayından itibaren bütün yatırımcılara 2026 yılı manipülasyon yılı, sağlıklı bir fiyatlama olmayacak, uzun vadeli plan yapın, yılın ilk yarısıyla ikinci yarısını birbirinden ayırt edin ve ciddi anlamda belirsiz bir süreç yaşayacağız diye açıklama yapmıştım. Aynı düşüncem geçerli, aynı tedbiri kendim aldım. Yani ben şu anda fiyatların 10 bin lira olması, 15 bin lira olması, 5 bin lira olması hiç umurumda değil. Ben sadece elimdeki miktara bakıyorum. Eğer fiyata takılı kalırsak ticaret yapamazsınız, iş yapamazsınız, borcunuzu ödeyemezsiniz, borçlanamazsınız.

-Finansal okuryazarlığı olmayan şu anda kendini zengin hissediyor. Yani diyor ki; benim 3000 liradan altınım vardı, 6900-7000 lira oldu, ben müthiş zengin oldum diyor, o hesap yapmayı bilmiyor yani ilkokuldaki kafayla böyle kalmış, idrak edemiyor bazı şeyleri. Yani bu altın fiyatlarının yükselişi, risktir, endişedir falan idrak edemiyor. O yüzden kendini zengin hissediyor. Ve dolayısıyla profesyonel insanlar farklı rasyo işlemleri yaparak miktarını artırmaya devam ediyor. Ama gerçek olan şu var ki; dünya şu anda bir manipülasyon fiyatlaması içine 2025 yılının eylül ayında girdi. Eylül ayından itibaren bu piyasadaki manipülasyon fiyatlaması devam ediyor. O yüzden şu anda izliyoruz, hiçbir şey yapmıyoruz piyasalarda, onu da özellikle belirtmek istiyorum"