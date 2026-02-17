Altın piyasasında yön aşağı döndü. İran ve Rusya’ya ilişkin jeopolitik risk algısının zayıflaması ve doların güç kazanmasıyla birlikte fiyatlar salı günü kayıplarını artırdı. Küresel yatırımcıların odağında ise bu hafta yayımlanacak Ocak ayı FOMC toplantı tutanakları bulunuyor. Altın için başka bir hedef de ANZ'den geldi.

ALTINDA YENİ HEDEF

Ons altın fiyatıyla ilgili yeni hedef fiyatlar da gelmeye devam ediyor. Avustralya merkezli küresel finans kuruluşu ANZ’nin emtia analistleri, fiyatların ikinci çeyrekte 5.800 dolara kadar ulaşabileceğini öngördü. Bu tahmin, bankanın daha önceki hedefi olan 5.400 doların da üzerinde bulunuyor.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Altın fiyatlarında kayıplar derinleşmeye devam ediyor. Ons altın yüzde 2'den fazla düşüşle bugün sabah seansında saat 08.32'de 4 bin 857 doların

Ons tarafındaki zayıflık iç piyasaya da yansıdı. Gram altın yeni işlem gününde sert düşüş yaşayarak 6 bin 824 lira seviyesinde hareketleniyor.

CNBC-e'nin aktardığına göre Tastylive Küresel Makro Araştırma Başkanı Ilya Spivak, jeopolitik risklerde yeni bir tırmanış sinyali görülmemesinin altın üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti. Spivak, fiyatların seyri açısından ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasına dair vereceği mesajların belirleyici olacağını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın nükleer programına yönelik Cenevre’de yapılacak görüşmelere “dolaylı” biçimde katılacaklarını açıkladı. Trump, Tahran yönetiminin bir anlaşmaya varma niyetinde olduğuna inandığını dile getirdi.

Öte yandan Ukrayna ve Rusya temsilcilerinin de ABD’nin arabuluculuğunda Cenevre’de bir araya gelmesi bekleniyor. Kremlin, görüşmelerin büyük ölçüde toprak başlığı üzerinde yoğunlaşacağını bildirdi.

DOLARIN YÜKSELİŞİ BASKI YARATTI

ABD dolar endeksi yüzde 0,2 artarak diğer para birimleri karşısında güç kazandı. Doların değer kazanması, dolar üzerinden fiyatlanan altını farklı para birimleriyle işlem yapan yatırımcılar açısından daha maliyetli hale getirerek talebi sınırladı.

PİYASALARIN GÖZÜ FOMC TUTANAKLARINDA

Yatırımcılar, çarşamba günü açıklanacak Ocak ayı FOMC toplantı tutanaklarından Fed’in faiz patikasına ilişkin yeni ipuçları arıyor. CME FedWatch verileri, piyasanın ilk faiz indirimi adımını haziran ayında beklediğine işaret ediyor.

Faiz getirisi bulunmayan altın, genellikle düşük faiz dönemlerinde daha güçlü bir performans sergiliyor.

Spivak, kısa vadede 5 bin 120 dolar seviyesinin önemli bir direnç noktası olduğuna dikkat çekerek, “Bir sonraki ana hedef 5 bin 600 dolar. Bu seviyenin ardından yeniden rekorlara doğru bir hareket alanı oluşabilir” değerlendirmesini yaptı.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Değerli metallerde de satış baskısı görüldü. Spot gümüş yüzde 1,6 düşerek 75,33 dolara inerken, gün içindeki kayıp yüzde 3’ün üzerine çıktı. Platin yüzde 1,3 gerileyerek 2 bin 14,08 dolara, paladyum ise yüzde 2,3 azalışla 1.685,48 dolara düştü.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.