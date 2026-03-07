Küresel piyasaların güvenli limanı altın, hareketli bir haftayı geride bıraktı. Orta Doğu'daki savaş ve ABD ekonomisinden gelen zayıf veriler arasında yön arayan değerli metal, beş hafta süren kesintisiz yükseliş grafiğinin ardından ilk kez haftalık bazda düşüş kaydetti.

ZAYIF İSTİHDAM VERİSİ FED BEKLENTİSİNİ CANLANDIRDI

ABD’de açıklanan tarım dışı istihdam verileri piyasalarda şok etkisi yarattı. Beklentilerin aksine istihdamın 92 bin kişi azalması ve işsizlik oranının %4,4 seviyesine yükselmesi, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi ihtimalini yeniden gündeme taşıdı. Ancak bu zayıf tablo, ekonomik yavaşlama ve stagflasyon endişelerini de beraberinde getirdi.

ONS VE GRAM ALTIN HAFTALIK KAYIPLA KAPATTI

Haftanın son işlem gününde jeopolitik risklerin etkisiyle toparlanma çabası gösteren ons altın, günü 5 bin 153 dolar seviyesinde tamamlasa da haftalık bazda %2,1 değer kaybetti.

İç piyasada ise gram altın, ons fiyatındaki toparlanmaya paralel olarak haftayı 7 bin 301 TL’den kapattı. Günlük bazda prim yapsa da gram altın yatırımcısı haftalık bazda %1,80’lik bir kayıpla karşılaştı.

GÜVENLİ LİMAN DOLARA YÖNELİŞ HIZLANDI

Altın fiyatlarındaki düşüşün ana nedenlerinden biri de ABD dolarının küresel ölçekte değer kazanması oldu. Orta Doğu’daki gerilimle birlikte son bir yılın en güçlü haftalık performansını sergileyen dolar endeksi, altın talebini sınırladı. Analistler, doların güçlenmesiyle devreye giren algoritmik satışların düşüşü hızlandırdığına dikkat çekiyor.

PİYASALARIN GÖZÜ 18 MART'TAKİ FED TOPLANTISINDA

Yatırımcılar şimdi rotasını Fed’in 18 Mart’ta yapacağı toplantıya kırdı. Bankanın faizleri sabit tutması beklenirken, ilk indirim için Temmuz ayı işaret ediliyor. Faiz oranlarındaki olası bir düşüşün, yılbaşından bu yana %18'den fazla değer kazanan altın için yeni bir destek oluşturabileceği öngörülüyor.

PETROL SON ALTI YILIN EN SERT YÜKSELİŞİNİ YAŞADI

Bölgesel çatışmaların şiddetlenmesi sadece altını değil, enerji piyasalarını da vurdu. Petrol fiyatları, 2022 yılından bu yana en sert haftalık yükselişini gerçekleştirirken, bu durum küresel enflasyon baskısının yeniden artabileceği endişesini doğurdu.