Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, Sözcü TV’de yaptığı değerlendirmede hem iç hem de dış piyasaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Yıldırımtürk, cuma günü iç piyasa kapandığında Yüksek Mahkeme’nin ithalat vergisini kaldırmasının yeni bir belirsizlik ortaya çıkardığını söyledi. Trump’ın ilk etapta yüzde 10 olarak açıkladığı verginin, anayasanın ilgili maddesi kullanılarak yüzde 15’e çıkarıldığını hatırlattı.

Diğer ülkelerin ise masaya oturup görüşme teklif ettiğini belirten Yıldırımtürk, aynı gün ABD’de açıklanan kişisel harcamalar verisinin arttığını, bunun da enflasyon beklentilerini yeniden gündeme taşıdığını ifade etti. Bu gelişmelerin faiz indiriminin gelebileceğine yönelik sinyal verdiğini aktaran Yıldırımtürk, altının haftayı yükselişle kapattığını söyledi.

İran’la ilgili gelişmelerin çatışmaya dönüşüp dönüşmeyeceğine dair beklentilerin de altını desteklediğini kaydeden Yıldırımtürk, bu gerekçelerle ons altının 5 bin 249 dolara kadar yükseldiğini belirtti. Hızlı bir yükseliş yaşandığını ve ardından düzeltmeler görüldüğünü ifade eden Yıldırımtürk, Trump’ın son konuşmasının ardından fiyatın 5 bin 185 dolar seviyesinde bulunduğunu söyledi.

ABD PİYASASI AÇILDIĞINDA DALGALANMA BEKLENTİSİ

ABD piyasası açıldığında dalgalanmalar yaşanabileceğini dile getiren Yıldırımtürk, 100 dolarlık fark oluşabileceğini söyledi.

5 bin 250 dolar seviyesinin aşılması halinde 5 bin 400 doların görülebileceğini belirten Yıldırımtürk, 5 bin doların üzerinde kalıcılığın önemli olduğunu ifade etti.

Ancak 5 bin 125 dolar seviyesinin kritik olduğunu vurgulayan Yıldırımtürk, bu seviyenin kırılması halinde düşüşlerin yaşanabileceğini kaydetti.

İÇ PİYASADA ENFLASYON ETKİSİ

İç piyasaya ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Yıldırımtürk, Ramazan ayı etkisiyle enflasyonda yükselişler görülebileceğini söyledi. Mart ayında dahi yüksek bir enflasyonun gündeme gelebileceğini belirtti.

Gram altının 7 bin 500 liraya yaklaştığını ifade eden Yıldırımtürk, fiyatların 470–480 lira aralığında hareketlendiğini söyledi.

Merkez Bankası’nın raporuna da değinen Yıldırımtürk, enflasyona karşı paranın değerini korumak isteyen ev hanımlarının altına yöneldiğinin raporda yer aldığını aktardı.

Satışların sınırlı olduğunu belirten Yıldırımtürk, genellikle ev almak amacıyla satış yapıldığını, alım tarafının ise sürdüğünü ancak çok yaygın bir düzeyde olmadığını ifade etti.

İÇ VE DIŞ PİYASA ARASINDAKİ FARK

Yıldırımtürk, dış piyasa ile iç piyasa arasındaki kilogram dolar farkının 12 bin dolardan 7 bin dolara indiğini, bugün ise 3 bin dolar seviyesine kadar gerilediğini söyledi.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.