25 Ekim 2025 Cumartesi günü altın fiyatları yatırımcıların yakın takibinde. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler altın üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşına dair endişelerin hafiflemesiyle birlikte yatırımcıların risk iştahı arttı. Bu durum, güvenli liman olarak bilinen altından çıkışları hızlandırdı.

Haftanın son işlem gününde ons altın 4 bin 111 dolar seviyesine kadar gerilerken, yurt içinde gram altın fiyatı 5 bin 545 TL’ye kadar düştü. Böylece hem uluslararası hem de yerel piyasalarda altın fiyatları haftayı düşüşle kapatmış oldu.

25 EKİM 2025 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın yatırımcıları için güncel fiyat tablosu şöyle:

Gram Altın

Alış: 5.544,31 TL – Satış: 5.545,35 TL

Ons Altın (Dolar)

Alış: 4.111,89 $ – Satış: 4.114,21 $

Çeyrek Altın

Alış: 8.870,89 TL – Satış: 9.066,64 TL

Yarım Altın

Alış: 17.686,35 TL – Satış: 18.133,28 TL

Tam Altın

Alış: 38.160,00 TL – Satış: 38.661,00 TL

Cumhuriyet Altını

Alış: 35.483,58 TL – Satış: 36.155,66 TL

Ata Altın

Alış: 38.938,03 TL – Satış: 39.958,06 TL

Gremse Altın

Alış: 95.047,00 TL – Satış: 96.504,00 TL

YATIRIMCILAR NE YAPMALI?

Uzmanlar, altın fiyatlarındaki kısa vadeli dalgalanmaların yatırımcıyı paniğe sevk etmemesi gerektiğini vurguluyor. Küresel enflasyon görünümü, merkez bankalarının faiz politikaları ve jeopolitik gelişmelerin önümüzdeki dönemde altının yönünü belirleyeceği belirtiliyor.

Kısa vadede düşüş eğilimi dikkat çekse de, uzun vadeli yatırımcıların altını portföylerinde denge unsuru olarak tutmayı sürdürdüğü ifade ediliyor.

ALTIN FİYATLARINDA BEKLENTİ NE YÖNDE?

ABD ve Çin arasındaki ticari ilişkilerdeki iyileşme işaretleriyle altın fiyatları bir miktar geri çekilmiş olsa da, jeopolitik risklerin gündemde kalmaya devam etmesi orta vadede yeniden yükselişleri tetikleyebilir.

Yatırımcılar için kritik eşik noktaları, gram altında 5.500 TL seviyesi ve ons altında 4.100 dolar bandı olarak öne çıkıyor. Bu seviyelerin altına sarkma durumunda düşüşler hız kazanabilir; aksi halde toparlanma eğilimi görülebilir.