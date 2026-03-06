Altının onsu haftanın son işlem gününe bir önceki kapanışa göre yüzde 1,08 artışla 5 bin 93 dolarla başladı. Sabah seansında 5 bin 125 dolarda hareketleniyor.

SAVAŞA RAĞMEN ALTIN DÜŞÜYOR

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş küresel piyasalarda sert dalgalanmalara yol açarken, güvenli liman olarak görülen altın fiyatlarının yükselmek yerine gerilemesi dikkat çekti. Gram altın Kapalıçarşı’da 8 bin TL’nin üzerini gördükten sonra yeniden düşüşe geçti.

Jeopolitik risklerin arttığı ve belirsizliklerin yükseldiği dönemlerde yatırımcıların güvenli liman talebiyle yöneldiği altın, bu kez beklentilerin tersine hareket etti. Savaşın başlamasının ardından kısa süreli yükselen fiyatlar daha sonra düşüşe geçti.

GRAM ALTIN HAFTAYA YÜKSEK BAŞLADI AMA...

Cumartesi günü Kapalıçarşı’da 8 bin TL’yi aşan gram altın, hafta içinde en fazla 7 bin 600 TL seviyesine kadar çıktı. Ancak dün itibarıyla fiyatlar yeniden gerileyerek 7 bin 180 TL’ye kadar indi. Ons altın tarafında da benzer bir dalgalanma yaşandı.

Şubat ayını 5 bin 280 dolardan kapatan ons altın, savaşın ardından pazartesi günü piyasalar açıldığında 5 bin 393 dolara fırlayan altın haftanın son işlem gününe ise 5 bin 993 dolarda başladı. aralığında hareket etti. Dün ise yeniden düşüşe geçerek 5 bin 62 dolar seviyesine kadar geriledi.

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Doların güçlenmesi altını baskıladı

Analistlere göre altındaki düşüşün ilk nedeni doların küresel ölçekte güç kazanması. Krizin ilk aşamasında piyasalarda güvenli liman tercihi altın yerine ABD doları ve ABD Hazine tahvillerine yöneldi.

Dolar endeksinin 100 seviyesinin üzerine çıkması, dolarla fiyatlanan altın üzerinde teknik baskı oluşturdu. Bu süreçte yatırımcıların nakitte kalmayı tercih etmesi ve yüksek seviyelerden kâr satışlarına yönelmesi de düşüşü hızlandırdı.

Faiz beklentileri değişiyor

Petrol fiyatlarının 82–85 dolar bandına yükselmesi küresel enflasyon beklentilerini artırdı. Bu durum ise başta ABD Merkez Bankası olmak üzere merkez bankalarının planlanan faiz indirimlerini erteleyebileceği beklentisini güçlendirdi.

Faizlerin yüksek kalma ihtimali, getirisi olmayan altın için olumsuz bir unsur olarak öne çıkıyor. Bu nedenle altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket sınırlı kaldı.

Piyasalarda likidite ihtiyacı

Küresel piyasalardaki sert oynaklık yatırımcıları nakit ihtiyacını karşılamak için kârlı pozisyonlarını kapatmaya yöneltti. Analistlere göre özellikle altın ve gümüşteki satışların bir bölümü bu likidite ihtiyacından kaynaklandı.

Bu durum, jeopolitik risklerin yükselmesine rağmen fiyatların neden gerilediğini açıklayan önemli faktörlerden biri olarak gösteriliyor.

“Haberi al, gerçekleşince sat” etkisi

Piyasalarda sık görülen bir başka davranış da gelişmeler gerçekleşmeden önce fiyatlama yapılması. Analistlere göre İran’la ilgili artan gerilim bir süredir altın fiyatlarına kademeli olarak yansımış olabilir.

Bu nedenle operasyonun başlamasıyla birlikte bazı yatırımcıların “haberi al, gerçekleşince sat” yaklaşımıyla satışa geçtiği değerlendiriliyor. Ayrıca dolar endeksindeki yükseliş ve ABD tahvil faizlerindeki artış da altın fiyatlarının sınırlı kalmasında etkili oldu.

Analistler, jeopolitik gerilimin devam ettiği mevcut ortamda ons altındaki geri çekilmelerin sınırlı kalabileceğini belirtiyor. Bu süreçte altının yönünü belirleyecek iki ana unsurun jeopolitik tansiyon yani savaşın psikolojik etkisi ve ABD Merkez Bankası’nın para politikası adımları olacak. Savaşın uzaması halinde petrol fiyatlarında dalgalanmaların artabileceği, bunun da küresel ekonomi ve borsalarda oynaklığı büyütebileceği belirtiliyor.