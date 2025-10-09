Altın fiyatları ekonomik ve siyasi gelişmelerin etkisiyle son dönemde peş peşe rekorlar kırdı. Altının yükseliş trendini destekleyen en güçlü faktörlerden biri de ABD Merkez Bankası’ndan (Fed) gelen mesajlar oldu.

Dün piyasalarda Fed toplantı tutanakları yayılandı. Fed yetkilileri, Eylül ayı toplantısında, iş gücü piyasasında gözlemlenen risklerin faiz indirimi için yeterli gerekçe oluşturduğunu ifade etti. Fakat enflasyona karşı temkinli olunması gerektiğine de dikkat çekildi.

Öte yandan Japonya'daki yeni başbakanın uygulayacağı mali politikalar ve Orta Doğu'daki İsrail ve Hamas arasında yaşanan gelişmeler altın fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Ons altın günlerdir süren sert yükselişlerinin ardından bugün bu yükselişine mola verdi. Dün akşam seansında 4 bin 59 dolara kadar yükselerek tüm zamanların rekorunu gören ons altın bugün 4 bin dolara kadar geriledi. Akşam seansında ise yeniden bir miktar toparlayarak 4 bin 40 dolara yükseldi.

Son zamanlarda rekor kıran altın fiyatlarına yönelik tahminler ise gelmeye devam ediyor. İngiliz ekonomist Stave Hanke, altına yönelik beklentisi sosyal medya hesabından paylaştı. Hanke, bugüne kadar duyulmamış ve görülmemiş tahminde bulundu.

İşte Henke'nin paylaşımı:

"YENİ ALTIN REKORU: Ons başına 4.071,50 dolar.

Mevcut altın rallisinin ons başına 6.000 dolarda zirve yapacağını tahmin ediyorum.

Yukarı, daha da yukarı!"