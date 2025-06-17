İran ve İsrail gerilimi sürüyor. Akşam saatlerinde iki ülke de füze saldırısı başlattı, Tahran ve Tel Aviv'de karşılıklı sirenler çaldı. İsrail Ordusu, İran savaş uçağını imha ettiklerini açıkladı, İran basını ise İsrail uçağı düşürüldüğünü duyurdu. İsrail'in Demir Kubbe hava savunma sistemi arızalandı, İran füzeleri Tel Aviv'e düştü. Karşılıklı füze saldırıları sürerken piyasalarda daha sakin bir hava hakim oldu.

Yaşanan gelişmelerin etkisiyle, dünü 3 bin 542 dolar ile 3 bin 382 dolar aralığında geçiren ons altın günü 3 bin 385 dolarda tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında 07.45'te 3 bin 393 dolarda bulunuyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Dolar/TL kurundaki kısmi yükseliş ve ons altındaki yatay seyrin etkisiyle, gram altında dalgalı bir seyir yaşanıyor. Dünü 4 bin 274 lira ile 4 bin 378 lira aralığında geçiren gram altın, günü 4 bin 274 liradan tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında aynı saat diliminde 4 bin 298 lirada bulunuyor.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı altın fiyatları ile resmi altın fiyatları arasındaki fark devam ediyor. Resmi rakamlarda 4 bin 298 lira olan gram altın, Kapalıçarşı'da 4 bin 367 lirada bulunuyor. Aradaki fark 69 lira civarında. İşte gram altın fiyatları...