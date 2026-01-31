Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed başkanlığı için tercihini açıklamasının ardından cuma günü sert düşüş yaşadı. Spot altın, yüzde 10,03 gerileyerek ons başına 4 bin 854,65 dolara indi. Böylece altın, 1983’ten bu yana en sert günlük düşüşüne doğru ilerledi. Bir gün önce 5 bin 594,82 dolar ile rekor kıran fiyatlarda ani yön değişimi dikkat çekti.

ABD’de şubat vadeli altın kontratları ise günü yüzde 11,4 düşüşle 4 bin 745,10 dolardan tamamladı. Analistler bu hareketi ağırlıklı olarak “kar realizasyonu” olarak tanımlıyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Ons altın tarafında yaşanan sert düşüşün ardından gram altın da çakıldı. Gram altın yüzde 9,85'lik düşüşle 6 bin 788,9 liraya kadar geriledi.

FED ADAYI BELLİ OLDU PİYASALAR SARSILDI

Trump, mayısta görev süresi dolacak olan Jerome Powell’ın yerine, eski Fed Yönetim Kurulu üyesi Kevin Warsh’ı aday gösterdi. Merkez bankasına yönelik eleştirileriyle bilinen Warsh’ın ismi, piyasalarda belirsizliği artıran ana tetikleyici olarak öne çıktı.

DOLAR VE REEL GETİRİ BEKLENTİLERDEKİ BASKIYI ARTIRDI

Cnbc-e'de yer alan habere göre Standard Chartered Emtia Araştırmaları Küresel Başkanı Suki Cooper, satışların arkasında birden fazla faktör bulunduğunu belirterek, “Doların güçlenmesi ve reel getiri beklentileriyle birlikte bu unsurlar kar satışlarını tetikledi” değerlendirmesini yaptı. ABD dolar endeksi yüzde 0,7 yükselerek hafta başında gördüğü dört yılın en düşük seviyesinden toparlandı; bu da dolar bazlı altını yabancı yatırımcılar için daha pahalı hale getirdi.

OCAK AYI TARİHE GEÇTİ: EN OYNAK AY

MKS PAMP SA Metal Stratejisi Başkanı Nicky Shiels, “Ocak 2026, değerli metaller tarihinde en oynak ay olarak kayda geçecek” ifadelerini kullandı. Shiels, olası aşağı yönlü hedefleri altında 4.600 dolar, gümüşte 80 dolar ve platinde 2.000 dolar olarak sıraladı; bu geri çekilmenin daha sağlıklı bir yükseliş için “reset” etkisi yaratabileceğini vurguladı.

GÜMÜŞ VE DİĞER DEĞERLİ METALLER SERT GERİLEDİ

Diğer değerli metallerde tablo daha da çarpıcıydı. Spot gümüş yüzde 28,56 düşüşle 83,24 dolara geriledi; gün içinde 77,72 dolar seviyesi görüldü. LSEG verilerine göre bu, kayıtların tutulmaya başlandığı 1982’den bu yana en büyük günlük düşüş oldu. Gümüş, perşembe günü 121,64 dolar ile rekor kırmış ve ay başından bu yana yüzde 17’nin üzerinde yükselmişti.

Spot platin yüzde 19,18 kayıpla 2.125 dolara, paladyum ise yüzde 15,7 düşüşle 1.682 dolara indi.

Tüm bu sert satışlara rağmen altın, ay genelinde yüzde 13’ün üzerinde primle üst üste altıncı aylık yükselişine doğru ilerliyor. Piyasa, kısa vadeli şokların ardından yön arayışını sürdürüyor.