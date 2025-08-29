

Küresel piyasalarda ons altın 3.400 doları aşarak 5 haftanın zirvesine çıktı. Büyük finans kuruluşları, altın için yeni rekor seviyeleri işaret ediyor.

Altın fiyatlarında son günlerde yaşanan hızlı yükseliş, yatırımcıların dikkatini yeniden “hedef fiyat” tahminlerine çevirdi. Küresel piyasalarda ons altın bu hafta 3.400 doları aşarak 5 haftanın en yüksek seviyesine ulaşırken; zayıflayan dolar, faiz indirimi beklentileri, FED politikaları, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının alımları güvenli liman talebini güçlendirdi.

BANK OF AMERİCA'DAN 4.000 DOLAR TAHMİNİ

Geçtiğimiz hafta yayımladığı raporda değerlendirmelerde bulunan Bank of America analistleri, altındaki yükseliş trendinin süreceğini belirtti. Uzmanlara göre sarı metal 2026’nın ilk yarısında 4.000 dolar seviyesine ulaşabilir.

BOFA analistleri, “Son dönemde yavaşlayan istihdam verileri, FED'in risk değerlendirmesinde değişiklik yaratabilir. Yüksek enflasyon ortamında faiz indirimleri ise kıymetli metali daha yukarı taşıyacaktır” açıklamasında bulundu.

KÜRESEL KURULUŞLARDAN ALTIN TAHMİNLERİ

Altındaki hareketlilik, diğer büyük finans kurumlarının da yeni hedef fiyat tahminlerini gündeme taşıdı.

UBS: 2026’nın ilk çeyreğinde 3.600 dolar

JP Morgan: 2025’in 4. çeyreğinde 3.675 dolar, 2026’nın 2. çeyreğinde 4.000 dolar

Morgan Stanley: 2026’nın son çeyreğinde 3.800 dolar

Goldman Sachs: 3.700 dolar hedef fiyat

Citi: Ağustos ayında yayımladığı raporda 3.500 dolar

Bu beklentiler, küresel jeopolitik riskler, ABD’nin tarifeleri, yatırımcıların altın fonlarına ilgisi ve merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme politikalarıyla da destekleniyor.

Bank of America’nın 2026’nın ilk yarısında altının 4.000 dolara ulaşacağı tahmini

JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs, UBS ve Citi gibi dev finans kuruluşlarının 3.600–4.000 dolar bandındaki öngörüleri Bu tahminler, altın için “tarihi” sayılabilecek seviyelere işaret ediyor.

DÜNYA ALTIN KONSEYİ'NDEN YENİ RAPOR

Dünya Altın Konseyi’nin (WGC) yayımladığı “2025 Yıl Ortası Altın Görünümü” raporunda ise yılın ikinci yarısına ilişkin dikkat çekici senaryolar paylaşıldı. Analistlere göre ekonomik ve jeopolitik koşulların kötüleşmesi halinde altın fiyatları %10-15 oranında daha yükselebilir. WGC, ons altının yıl sonuna kadar 4.000 dolara çıkabileceği ihtimaline de işaret etti.

YATIRIMCILAR İÇİN KRİTİK DÖNEM

Altın fiyatlarının küresel gelişmelerle birlikte tarihi seviyelere ilerlemesi, yatırımcıların stratejilerini gözden geçirmesine neden oluyor. Analistlerin büyük çoğunluğu, önümüzdeki dönemde faiz indirimleri ve jeopolitik risklerin altını destekleyeceği görüşünde birleşiyor.

ALTIN YATIRIMI İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?

Ekonomistler, altının kısa vadede yüksek volatiliteye açık olduğunu ancak orta ve uzun vadede güçlü bir yükseliş potansiyeli taşıdığını belirtiyor. Faiz indirimleri, küresel resesyon endişeleri ve jeopolitik riskler devam ettikçe altının “güvenli liman” rolünü koruması bekleniyor.

Yatırım uzmanları, kısa vadeli al-sat yapan yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini vurgularken; uzun vadeli yatırımcılar için altının portföylerde önemli bir denge unsuru olmaya devam edeceğini ifade ediyor.