Ortalama işlem tutarı 2025 Ocak’taki 15.158 TL’den 2026 Ocak’ta 29.667 TL’ye, çıkarak yıllık bazda yüzde 100’ün üzerinde arttı. Şubat ayında da güçlü seyir sürdü. 13 Şubat ile biten haftayı kapsayan veriye göre kuyumcularda kartlı harcama tutarı ay ortasında 33 milyar TL’yi aştı. Böylece yılın ilk 7 haftasında kartlarla kuyumcularda 102 milyar TL harcama yapıldı. Altın fiyatlarındaki yükseliş sepet büyüklüğünü yukarı taşımaya devam etti.

GIDA DA ARTTI

Haftalık veriler ise harcama kompozisyonunda değişime işaret etti. 6 Şubat haftasında 548.4 milyar TL olan toplam kartlı harcama, 13 Şubat haftasında 521.3 milyar TL’ye geriledi. Buna karşın gıdanın payı arttı. Market ve alışveriş merkezlerinin payı yüzde 19.8’den 21.5’e yükselirken, yemek yüzde 5.7’den 6.2’ye çıktı.

Üç kalemin toplam payı yüzde 32.4’ten yüzde 35’e yükselerek harcamaların temel tüketim alanlarına kaydığını ortaya koydu.