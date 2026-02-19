Altın ve gümüşte geleneksel “yastık altı” alışkanlığı yerini giderek dijital platformlara bırakıyor. e-ticaret üzerinden yapılan kıymetli maden satışlarında son yıllarda istikrarlı bir artış yaşanırken, online kanalların toplam satışlar içindeki payı fiziki mağazaların gerisinde olsa da büyüme hızının daha yüksek olduğu belirtiliyor.

Uzmanlara göre yatırımcılar artık zaman tasarrufu, fiyat şeffaflığı ve işlem güvenliği gibi kriterleri ön planda tutuyor. Günün her saatinde işlem yapabilme imkânı da dijital kanalları cazip hale getiriyor.

ANLIK FİYAT VE KAYITLI İŞLEM TALEBİ ARTTIRIYOR

Dijital platformlar yatırımcılara anlık fiyat takibi, ürün karşılaştırma ve detaylı açıklamalarla bilinçli seçim yapma imkânı sunuyor. İşlemlerin sistem üzerinde kayıt altına alınması ise güven unsuru olarak öne çıkıyor.

Kurumsal altyapısını dijital ortama taşıyan markalar bu dönüşümde dikkat çekiyor. Bu kapsamda faaliyet gösteren Altın Anne, hem resmi e-ticaret sitesi hem de online pazar yerlerindeki kurumsal mağazaları aracılığıyla yatırımcılara güvenli alışveriş imkânı sunduğunu belirtiyor.

ALTIN ALIMINDA YENİ DÖNEM

Uzmanlar, dijital kanalların yatırım sürecini daha düzenli ve takip edilebilir hale getirdiğini ifade ediyor.

Platformlar üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin kayda alınması ve ürünlerin sigortalı teslimatla yatırımcılara ulaştırılması, güven duygusunu güçlendiren uygulamalar arasında gösteriliyor.

Ürünlerin detaylı açıklamalar ve net fiyat bilgileriyle sunulmasının ise kullanıcıların karşılaştırmalı ve bilinçli seçim yapmasına katkı sağladığı vurgulanıyor.

Sektör temsilcileri, dijital kanalların fiziki mağazaların yerini tamamen almayacağını ancak yatırım işlemlerinde önemli bir ağırlık kazandığını belirtiyor.

Altın ve gümüş ticaretinde yeni dönem; geleneksel kuyumcu deneyimi ile dijital platformların sağladığı hız, şeffaflık ve kolaylığı bir araya getiriyor. Görünen o ki altında “yastık altı” dönemi geride kalırken, yatırımcılar artık dijital cüzdanlarını daha sık tercih ediyor.

İNTERNETTEN ALTIN ALIRKEN NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİYOR?

Altın yatırımı dijital platformlara taşınırken, güvenli ve bilinçli alışveriş için bazı kritik noktalara dikkat etmek gerekiyor. İşte online altın alırken göz önünde bulundurmanız gereken başlıca unsurlar:

-Satıcının Güvenilirliği

Firmanın açık unvanı, vergi bilgisi ve iletişim kanalları net şekilde yer almalı.

Kurumsal web sitesi ve doğrulanmış pazar yeri mağazaları tercih edilmeli.

Kullanıcı yorumları ve geçmiş satış performansı incelenmeli.

- Ürün Sertifikası ve Gramaj Bilgisi

Satın alınacak ürünün sertifikalı ve standart gramajlı olması önemli.

24 ayar (995/1000 veya 999.9 saflık) bilgisi açıkça belirtilmeli.

Ürünün darphane basımı ya da güvenilir rafinerilere ait olup olmadığı kontrol edilmeli.

- Fiyat Şeffaflığı

Anlık altın fiyatı ile satış fiyatı karşılaştırılmalı.

İşçilik farkı ve komisyon oranları incelenmeli.

Piyasa değerinin çok altında fiyat sunan ilanlara temkinli yaklaşılmalı.

-Güvenli Ödeme Altyapısı

3D Secure gibi ek güvenlik doğrulaması sunan ödeme sistemleri tercih edilmeli.

Site adresinin “https” güvenlik sertifikasına sahip olup olmadığı kontrol edilmeli.

- Sigortalı ve Takipli Teslimat

Kargo sürecinin sigortalı olması büyük önem taşır.

Takip numarası sunulmalı ve teslimat süresi net belirtilmeli.

- İade ve Cayma Koşulları

Mesafeli satış sözleşmesi ve iade şartları açıkça belirtilmiş olmalı.

Cayma hakkı ve prosedürler önceden okunmalı.

UZMANLAR NE DİYOR?

Uzmanlar, internetten altın alırken kayıtlı işlem yapılmasının ve tüm sürecin dijital ortamda belgelenmesinin yatırımcı açısından önemli bir güven unsuru olduğunu belirtiyor. Ayrıca fiyat, gramaj ve ürün özelliklerinin açıkça sunulmasının bilinçli yatırım kararını desteklediğine dikkat çekiliyor.