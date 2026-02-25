Altın fiyatlarının rekor seviyelere ulaşmasıyla birlikte internetten yapılan altın alışverişi de zirve yaptı.

Merkez Bankası anketine göre hane halkının %55’i altına yatırım yapmayı tercih ederken, online altın satışları Ocak 2026’da 4 milyar 696 milyon TL’ye ulaştı. Bu rakam, 2025’in aynı dönemine göre %59’luk artış anlamına geliyor ve aylık bazda tüm zamanların rekoru olarak kayda geçti.

ONLİNE SATIŞLARDA DEV ARTIŞ

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verileri, online altın alışverişinin son üç yılda adeta patladığını gösteriyor. 2023’te aylık ortalama 399 milyon TL olan internetten altın satışları, 2026’nın Ocak ayında 4,7 milyar TL’ye dayandı. Yani online kanallar üzerinden yapılan ortalama aylık altın alışverişi yaklaşık 12 kat arttı.

SEPET BÜYÜKLÜĞÜ KATLANDI

Online alışverişte yalnızca işlem hacmi değil, sepet büyüklüğü de dikkat çekiyor. 2023’te ortalama bir online altın alışverişi 5 bin TL iken, 2026 Ocak’ta bu rakam 36 bin TL’ye yükseldi. Bu durum, yatırımcıların küçük tutarların yanı sıra orta düzey birikimler için de online altın alımını tercih ettiğini gösteriyor.

İŞLEM SAYISI YÜKSELİYOR

2023’te aylık 79 bin adet olan online altın işlemleri, 2026 Ocak ayında 130 bin adede ulaştı. İşlem sayısındaki bu artış, yatırımcıların tek seferde daha fazla altın almayı tercih ettiğinin bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

İNTERNETTEN ALTIN ALMANIN AVANTAJLARI

-Güvenilir üreticilerin sitelerinden alınan online altın, sahte riskini minimize ediyor.

-Fiziki kuyumcuların mesai saatlerine bağlı kalmadan 7/24 alışveriş yapılabiliyor.

-Kartla ziynet altınlarında taksit imkânı alım gücünü artırıyor.

-Farklı online platformlarda fiyat kıyaslaması yapılarak en uygun seçenek seçilebiliyor.

İNTERNETTEN ALTIN ALIMINDA RİSKLER

-Sahte web siteleri ve “oltalama” yöntemleri dolandırıcılık riskini artırıyor.

-Piyasa fiyatının çok altında altın sunan sitelere dikkat edilmeli.

-Gramaj veya ayar farklılığı riski göz ardı edilmemeli.

-Mesai saatleri dışında spot piyasa ile online fiyat farkı açılabiliyor.

-Takı formatında alınan ziynet altınlarında işçilik maliyeti yüksek olabiliyor.

Online altın alımı, hızlı, pratik ve avantajlı olsa da yatırımcıların güvenilir sitelerden alışveriş yapmaları kritik önemde. Hem sepet büyüklüğü hem de işlem sayısındaki artış, internetten altın alımının artık küçük bir yatırım değil, ciddi bir birikim aracı hâline geldiğini gösteriyor.