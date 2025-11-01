Merkez Bankası (TCMB), yerli madenlerden üretilen altınların alımını geçici olarak durdurdu. Uzmanlara göre bu karar, iç piyasada altın fiyatlarının düşmesine ve Türkiye ile uluslararası piyasalar arasındaki fiyat farkının azalmasına yol açacak. 2017’de yapılan düzenlemeyle Türkiye’de çıkarılan altınların öncelikli alım hakkı Merkez Bankası’na verilmişti. Ekonomim’in haberine göre banka, bu yetkisini geçici olarak askıya aldı. Böylece madenlerde üretilen altınlar artık doğrudan piyasa aktörlerine satılabilecek.

250 TON MERKEZ’E GİTTİ

Uzmanlar, Türkiye’de yıllık ortalama 40 ton civarında gerçekleşen yerel altın üretiminin doğrudan satışa açılmasının, altın ithalatından kaynaklanan cari açığın azalmasına da katkı sunacağı görüşünde. Bunun yanı sıra Merkez’in yerli altın alımını kesmesi, bu yıl yüzde 83 getiri sağlayan gram altında sene sonu beklentilerini ise altüst etti. Uzmanlar yıl sonunda, gerek dolar kuru gerekse ons altındaki yükselişle gram altının 7 bin TL’yi görmesini bekliyordu. Ancak yeni tahminlere göre beklentilerde 1.000 liralık sapma ile 6 bin TL’ye geriledi. Ons altın 4 bin dolar bandında direnmeye çalışırken gram altın haftayı 5.441 liradan tamamladı. Merkez Bankası’nın altın alımını durdurması, Türkiye’deki madenlerden çıkan altınların bir süreliğine TCMB tarafından satın alınmaması anlamına geliyor. Normal şartlarda bu altınlar TCMB rezervlerine ekleniyor. Ancak alımların geçici olarak durdurulmasıyla birlikte madenlerde üretilen altınlar doğrudan piyasaya arz edilebilecek.

Merkez Bankası verilerine göre, Türkiye’deki madenlerden çıkartılan ve BİST’e bildirilen altın üretimi toplamı 2008-2025 yılları için 500 tona ulaştı. Uzmanlar bunun en az yarısını TCMB’nin aldığı hesaplanıyor.

Gram tahminlerinde 1000 TL’lik sapma

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, Merkez Bankası’nın yerel madenlerden altın alımını durdurma kararının piyasada arz-talep dengesini yeniden kuracağını belirtti. Yıldırımtürk, “Altına konulan ithalat kotası, makası 12 bin dolara kadar çıkarmıştı. Altın fiyatları düzeltme yaptığı için son bir haftada bu makas 5.500 dolara kadar geriledi. Bu karar sürdükçe fark daralacak, altın fiyatları da dengeye oturacak” dedi. Yıldırımtürk. makasın 1.500 dolara kadar düşmesinin mümkün olduğunu ifade ederek, yıl sonu gram altın tahminini 7.000 TL’den 6.000-6.250 TL bandına revize etti.