Morgan Stanley, güçlü fiziki talep ve ekonomik belirsizliklerin etkisiyle altın fiyatlarının 2026 yılının ortalarına kadar ons başına 4.500 dolara kadar yükselebileceğini öngördü. Banka, bu tahminini özellikle borsada işlem gören fonlar (ETF) ve merkez bankalarının devam eden alımlarına dayandırdı.

Morgan Stanley, "Son fiyat hareketleri altını Göreli Güç Endeksi (RSI) açısından aşırı alım bölgesine taşımıştı, ancak son düzeltme bu seviyeyi daha sağlıklı bir noktaya getirdi ve pozisyonlanmayı temizledi" değerlendirmesinde bulundu.

MERKEZ BANKALARI ALTIN ALIMLARINA DEVAM EDİYOR

Banka, faiz oranlarının gerilemesiyle birlikte altın destekli ETF’lere girişlerin sürmesini, merkez bankalarının ise daha yavaş bir tempoda da olsa alımlarına devam etmesini bekliyor. Mücevher talebinin de istikrarlı bir seyir izleyeceği öngörülüyor.

Ancak Morgan Stanley, fiyat oynaklığının artması veya merkez bankalarının rezerv azaltma kararı gibi risklerin altın fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabileceği konusunda uyardı.

BANK OF AMERICA'DAN GÜVENLİ LİMAN ALTIN TAVSİYESİ

Bank of America ekibi, yatırımcıların 2026’da güçlü ekonomik büyüme beklentisiyle pozisyon aldığını, düşen ABD faiz oranları ve Başkan Donald Trump yönetiminden gelecek destekleyici piyasa politikalarının bu görünümü güçlendirdiğini ifade ederek, altının ise gevşek politika adımlarının yaratabileceği olası enflasyona karşı koruma sağladığı vurgulamıştı.