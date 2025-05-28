ABD-AB ticaret gerilimlerinin hafiflemesiyle dün 3292 dolar seviyelerine kadar çekilen ancak günü 3300 doların üzerinde kapatmayı başaran ons altın, bu sabah 3315 doların üzerine doğru toparlanmanın ardından geriledi ve şu sıralarda düne göre yüzde 0,1 düşüşle 3 bin 307 dolarda.

Serbest piyasada gram altın 4 bin 152 liradan işlem görürken Kapalıçarşı'da ise 4 bin 193 liradan hareketleniyor.

YENİ YÜKSELİŞ KAPIDA

KCM Trade baş piyasa analisti Tim Waterer, "Altının 3300 doların altına inmesi bazı alıcıların ilgisini çekti. Ancak, ABD-AB ticaret geriliminin azalması nedeniyle piyasanın geneli hala iyimser ve bu da altının yukarı yönlü hareketini şimdilik sınırlıyor. Eğer 3.250-3.280 dolar bölgesindeki destek korunmaya devam ederse, risk iştahının azalması halinde altın potansiyel olarak 3.400 dolara doğru yeni bir yükseliş için iyi bir konumda olacaktır” dedi.

Piyasa şu anda Fed'in potansiyel faiz indirimi yörüngesini değerlendirmek için Cuma günü açıklanacak olan Nisan ayı ABD PCE verilerini bekliyor.

Analistler ons altın için destek seviyesi olarak 3284 doları işaret ediyorlar. Buranın kırılması halinde 3266-3251 dolar aralığı denenebilir. Yukarıda dirençler ise 3216 ve 3335 dolar seviyelerinde.