Haftanın ikinci işlem gününde rekor seviyeye ulaşan altın, yeni güne sınırlı düşüşle başladı. Spot altın yüzde 0,2 değer kaybederek ons başına 3.681,23 dolara indi.

Bir önceki gün 3.702,95 dolarla tarihî zirveyi gören değerli metal, ABD vadeli kontratlarında da yüzde 0,2 düşüşle 3.718,90 dolara geriledi.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Ons altında görülen geri çekilmenin ardından gram altında da sınırlı bir düşüş yaşandı. Gram altın yeni güne yüzde 0,1 kayıpla 4.888 liradan başladı.

FED'İN MESAJI YÖN BELİRLEYECEK

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, “Altının 3.700 dolar seviyesini aşması doların zayıflaması ve Fed’in faiz indirim sinyalleriyle desteklendi. Ancak bu seviyelerde kar satışları etkili oldu. Eğer Fed toplantısında güvercin bir ton benimserse altın yeniden yükseliş trendine girebilir” ifadelerini kullandı.

DOLAR VE TAHVİL PİYASASINDA HAREKETLİLİK

Dolar endeksi yüzde 0,1 yükselerek son dönemde gördüğü en düşük seviyeden toparlandı. ABD 10 yıllık tahvil getirileri ise beş ayın en düşük seviyelerine yakın seyretmeye devam ediyor.

ABD'DEN GELEN VERİLER KAFA KARIŞTIRIYOR

ABD’de açıklanan son veriler, perakende satışların beklentilerin üzerinde arttığını ortaya koydu. Ancak iş gücü piyasasındaki zayıflama ve gümrük tarifelerinin tetiklediği fiyat artışları, ekonomide sürdürülebilirlik açısından risk oluşturuyor.

YATIRIMCILARIN GÖZÜ POWELL'DA

Fed’in bugünkü toplantısında faizlerin 25 baz puan indirilmesi bekleniyor. Başkan Jerome Powell’ın açıklamaları ise sonraki adımların hızına dair kritik ipuçları verecek. Eski ABD Başkanı Donald Trump ise daha güçlü bir faiz indirimi çağrısında bulundu.

ALTIN FONLARINA TALEP ARTIYOR

Dünyanın en büyük altın destekli yatırım fonu SPDR Gold Trust’ın varlıkları, pazartesi günü 976,80 tondan 979,95 tona yükselerek altının güçlü talep görmeye devam ettiğini gösterdi.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Gümüş yüzde 1,3 düşerek ons başına 41,98 dolara indi.

Platin yüzde 0,1 artışla 1.392,25 dolara çıktı.

Paladyum yüzde 0,5 yükselerek 1.182,21 dolara ulaştı.

GÖZLER FED'İN KARARLARINDA

Altın fiyatlarındaki geri çekilme, büyük ölçüde Fed’in faiz politikasına dair beklentilerden kaynaklanıyor. Yatırımcılar, Powell’ın açıklamalarının yön verici olacağına inanıyor. Eğer Fed daha net bir indirim sinyali verirse, altının yeniden yükseliş trendine girmesi muhtemel görünüyor.