Yılın başında sert dalgalanmalar yaşayan altın, yatırımcısını hem heyecanlandırdı hem de gerdi. Ons fiyatı 5 bin 594 dolarla tarihi zirveyi gördükten sadece bir gün sonra yüzde 9 değer kaybederek 4 bin 400 dolara kadar geriledi.

Bu sert düşüş, piyasada “ralli sona mı erdi?” sorularını beraberinde getirdi. Özellikle kısa vadeli yatırımcılar, yükseliş ivmesinin devam edip etmeyeceğini sorgulamaya başladı.

UBS: BU BİR “YENİDEN AYARLAMA”

İsviçre merkezli finans devi UBS analistleri ise yaşanan geri çekilmeyi kalıcı bir trend değişimi olarak görmüyor. Bankaya göre son düşüş, güçlü rallilerde görülen “orta vadeli bir düzeltme” niteliğinde.

Analistler, fiyatların 5 bin doların altında istikrar kazandığını ve bu seviyelerin yatırımcılar için alım fırsatı sunduğunu belirtti. 4 bin 500 – 4 bin 800 dolar aralığı ise kritik destek bölgesi olarak öne çıkıyor.

UBS, spot altın fiyatlarının 2026’da hâlâ mevcut seviyelere kıyasla yaklaşık yüzde 15 yukarıda olabileceğini vurguluyor.

MERKEZ BANKALARI VE ETF TALEBİ GÜÇLÜ

Altın fiyatlarını destekleyen en önemli unsurlardan biri merkez bankalarının artan alımları.

UBS’e göre:

-2025 yılında merkez bankaları 863 metrik ton altın aldı.

-2026’da bu rakamın 950 tona çıkması bekleniyor.

-ETF girişlerinin ise 825 tona ulaşacağı tahmin ediliyor.

Buna ek olarak, ABD’de yıl içinde iki faiz indirimi beklentisi de altın için destekleyici faktörler arasında gösteriliyor.

Analistler, geçmişte 1974 ve 2020 yıllarında görülen benzer geri çekilmelerin ardından yükseliş trendinin devam ettiğini hatırlatarak mevcut oynaklığın tarihi örneklerle örtüştüğünü ifade ediyor.

2026 İÇİN YENİ ZİRVE TAHMİNİ

UBS, altın fiyatlarına ilişkin iyimser beklentisini net rakamlarla ortaya koydu.

Banka, 2026 yılının ortasında ons altının 6 bin 200 dolara kadar yükselebileceğini öngörüyor. Yıl sonunda ise fiyatların 5 bin 900 dolar seviyesinde dengelenmesi bekleniyor.

Enflasyon ve jeopolitik risklere karşı korunma arayan yatırımcılar için altının portföylerde “orta tek haneli yüzdelik bir payla” tutulması tavsiye ediliyor.

ALTINDA RALLİ BİTMEDİ MESAJI

Özetle, kısa vadeli sert düşüşlere rağmen küresel finans devine göre altın piyasasında yükseliş trendi sona ermiş değil.

Güçlü Merkez Bankası talebi, faiz indirimi beklentileri ve beraberinde gelen jeopolitik riskler, değerli metalin önümüzde dönem içerisinde de yatırımcıların radarında kalmaya devam edeceğini gösteriyor.