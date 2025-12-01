Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı. Gram altın, güçlü bir yükselişle 5 bin 812 TL seviyesine çıkarak son beş haftanın en yükseğini gördü. Küresel piyasalarda ise ons altın, ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz indirimi beklentilerinin etkisiyle ilk işlem saatlerinde 4 bin 254 dolara yükseldi ve 21 Ekim’den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Ekim ayında 4 bin 381 dolarla tüm zamanların rekorunu kıran ons altın, bugünkü değerleriyle tarihi zirvesine yaklaştı. Fed'in faiz indiriminin kuvvetlenmesiyle altın tarafı daha da yükselebilir.

ONS ALTINDA YÖN YUKARI

Ons altın yeni haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. Sabah seansında 08.00'da 4 bin 2450 dolarda bulunuyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın, dolar/TL kurundaki yukarı yönlü seyir ve ons altındaki yükselişlerin etkisiyle yeni haftada yukarı yönlü bir hareketlilik sergiliyor. Gram altın sabah seansında 08.00'de 5 bin 795 lirada bulunuyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI

Resmi altın fiyatları ile Kapalı Çarşı altın fiyatları arasındaki fark devam ediyor. Kapalı Çarşı'da gram altın 5 bin 892 lirada bulunuyor.

CME’nin FedWatch aracına göre, ABD faiz vadeli işlemleri aralık ayında faiz indirimi olasılığını yüzde 87 seviyesinde fiyatlıyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Guvernörü Christopher Waller ile New York Fed Başkanı John Williams’ın son dönemde yaptığı güvercin tondaki açıklamalar ve hükümet kapanmasının ardından gelen zayıf ekonomik veriler, bankanın bu ay faiz indirimine gidebileceği yönündeki beklentileri daha da kuvvetlendirdi.

POWELL'IN YERİNE GELECEK GÜÇLÜ ADAY HASSET

Beyaz Saray ekonomik danışmanı Kevin Hassett pazar günü yaptığı açıklamada, Başkan Donald Trump tarafından seçilmesi durumunda ABD Merkez Bankası’nın bir sonraki başkanı olarak görev yapmaktan memnuniyet duyacağını dile getirdi.

Trump gibi Hassett de faizlerin daha düşük olması gerektiğini düşünüyor.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.