Federal hükümetin kapanması, Fed’in kararlarında göz önünde bulundurduğu kritik verilerde belirsizlik yaratma riskini beraberinde getirirken, yatırımcıların resmi olmayan kaynaklara yönelmesine neden oldu.

Dün ABD tarafında ADP özel sektör istihdam verisinde sert düşüş görüldü. ADP 32 bin ile beklentilerin altında kaldı. Yarın ise ABD tarafında, tarım dışı istihdam rakamlarının açıklanıp açıklanmayacağı ise piyasalarda merak konusu oldu. Açıklanmama ihtimalinde piyasada yeniden güvensizlik meydana gelebilir.

Altın, yılbaşından bu yana yüzde 47 değer kazandı ve 1979’dan bu yana en büyük yıllık yükselişine doğru ilerliyor. Merkez bankalarının güçlü altın alımları ve ETF talebindeki artış da bu ralliyi destekliyor.

Dün 3 bin 895 dolara kadar yükselen ons altın tarihi zirvesini gördü. bugün ise bu zirvenin altında seyrediyor. Sabah 08.10'da 3 bin 867 dolarda bulunuyor.

GRAM ALTIN DA GER İ Ç EK İ LD İ

Ons altındaki geri çekilme ve dolar/TL kurundaki kısmi yükselişlerin etkisiyle, yatay bir seyir sergiliyor. Gram altın resmi rakamlarda dün 5 bin 215 lirayı görerek rekor kırdıktan sonra 08.10'da 5 bin 171 lirada bulunuyor.

KAPALI Ç AR Ş I ALTIN F İ YATLARI

Kapalıçarşı altın fiyatları ile resmi altın fiyatları arasındaki fark devam ediyor. Gram altın Kapalıçarşı'da 5 bin 343 liradan satılıyor.

