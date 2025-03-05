Altın fiyatları geçen hafta düşüşün ardından yeni haftaya yükselişle başladı. Küreselde Trump tarifelerinin etkileri yurt içinde ise Merkez Bankası'nın faiz kararının beklenilmesi piyasaları hareketlendirdi. Altın yeni haftaya yükselişle başlarken günün ikinci işlem gününe ise rekora yakın yatay başladı.
Altın, ABD Başkanı Donald Trump'ınKanada, Meksika ve Çin'e uyguladığı gümrük vergisi tartışmalarından sonra yatırımcı güvenli limana sığındı. Vergi açıklamalarıyla fiyatı artan altın, rekora yakın bir seviyede sabit kaldı.
GRAM ALTINDA SON DURUM
Külçe altın ons başına, 2.909,84 dolar seviyesinde işlem görürken, yurt içinde gram altın haftanın ikinci işlem gününe 3.413,64 TL ile başladı. Çeyrek altın ise 5.581,35 TL seviyesinde işlem görüyor.