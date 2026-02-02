Perşembeyi cumayı bağlayan gece sert düşüşler yaşayan altın ve gümüş fiyatları bugün öğleden sonra düşüşlerini dizginledi. Altın ve gümüş fiyatlarına çöküşünü durdurarak yönünü yeniden yukarı çevirdi.

Piyasalar dört gözle ABD'de piyasaların açılışını bekliyordu. ABD piyasalarının açılışlıyla beraber dolar endeksinde yukarı yönlü hareketlilik görüldü. Dolar endeksi, 97,40 puana yükseldi. Dolar endeksinde görülen bu yükseliş, altın ve gümüş fiyatları üzerinde etkili oldu.

Ons altın perşembe günü 5 bin 598 dolara kadar yükselerek rekor tazeledikten sonra, 4 bin 402 dolara kadar keskin bir düşüş gösterdi. Ons altın perşembeden bu yana bin 986 dolar birden düştü. Ancak bugün 13.55 itibarıyla düşüşlerini dizginleyen ons altın yeniden toparlanarak 4 bin 758 dolara yükseldi.

Akşam seansına doğru TSİ 16.39'da ons altın 4 bin 692 dolarda bulunuyor.

GÜMÜŞ YÜKSELİŞE GEÇTİ

Gümüş fiyatları da sert düşüşlerine ara verdi. Ons gümüş, perşembe günü 121,65 dolara yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdıktan sonra sert düşüşler yaşadı. Ons gümüş 71,17 dolara kadar geriledi. Ons altın perşembeden bu yana 50 dolar kaybetti. Ons gümüş bugün 13.55 itibarıyla kayıplarını dizginleyerek yeniden 88,81 dolara yükseldi.

Ons gümüş ise TSİ 16.39'da 80,71 dolarda bulunuyor.

DEUTSCHE BANK TAHMİNİNİ KORUDU

Altın ve gümüş fiyatlarında son günlerde yaşanan sert düşüşlerin ardından bankacılık devleri peş peşe tahminlerini açıkladı. Deutsche Bank, altında son dönemdeki düşüşün kalıcı bir değişime işaret etmediğini belirterek altının ons başına 6 bin dolarlık hedefe doğru yükselmeye devam edeceğini öngördü.

DİĞER BİR DEVDEN SÜRPRİZ TAHMİN

Altın fiyatlarında sert düşüşe rağmen JPMorgan, merkez bankalarının güçlü talebiyle onsun yıl sonuna kadar 6 bin 300 dolara çıkabileceğini öngördü. Banka, gümüşte ise daha temkinli bir görünüm çizerken fiyatların 75–80 dolar bandında taban oluşturduğunu vurguladı.

EN İYİ VE EN KÖTÜ SENARYOLAR ÇOK CAN YAKACAK

UBS raporunda gelecek döneme dair iki uç senaryoya da yer verildi. Olası bir jeopolitik tırmanma durumunda altının ons fiyatının 7 bin 200 dolara kadar çıkabileceği (boğa senaryosu) belirtilirken; Fed’in beklenenden daha şahin bir tutum sergilemesi durumunda ise fiyatların 4 bin 600 dolara kadar gerileyebileceği (ayı senaryosu) not edildi.

ALTINDAKİ DÜŞÜŞÜN NEDENLERİ