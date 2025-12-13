Küresel piyasalarda altından çıkan yatırımcıların yöneldiği gümüş, haftaya tarihi bir rekorla başladı. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine gitmesinin ardından ivme kazanan gümüş fiyatları, yalnızca iki gün içinde yıl sonu tahminlerine ulaşarak dikkatleri yeniden bu değerli metal üzerine çekti.

REKOR KISA SÜREDE GELDİ

Spot piyasada ons gümüş fiyatı yaklaşık yüzde 4 yükselerek 64,30 dolara kadar çıktı ve tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Piyasalarda bu hızlı yükselişte, risk iştahının azalması ve yatırımcıların alternatif güvenli liman arayışının etkili oldu.

YAPAY ZEKA ENDİŞESİ TALEBİ ARTIRDI

Analistlere göre, teknoloji şirketi Oracle’ın beklentilerin altında kalan satış ve kar tahminleri sonrası gündeme gelen “yapay zeka balonu” endişeleri de fiyatlamalarda belirleyici oldu. Bu gelişmenin ardından riskten kaçan yatırımcılar, altındaki kâr satışları sonrası pozisyonlarını gümüşe kaydırdı.

DEVLETLER DE FİZİKİ GÜMÜŞ ALIYOR

Gümüşteki yükselişi destekleyen bir diğer unsur ise fiziki talepteki artış oldu. Bireysel yatırımcıların yanı sıra Rusya ve Çin gibi ülkelerin de fiziki gümüş alımlarını artırdığı belirtiliyor. Dünyanın en büyük gümüş tüketicilerinden Hindistan’da ise rekor seviyelerin ardından kar satışları başladı.

JPMORGAN'DAN DİKKAT ÇEKEN POZİSYON DEĞİŞİMİ

Piyasalar açısından kritik bir gelişme de JPMorgan cephesinde yaşandı. Dünyanın en büyük fiziki gümüş stokçusu konumundaki banka, yaklaşık 200 milyon onsluk kısa pozisyonunu tamamen kapattı ve bunun yerine 750 milyon ons fiziki gümüş stokladı.

Son altı haftada kasasına yaklaşık 21 milyon ons daha gümüş ekleyen JPMorgan, böylece tarihin en büyük fiziki gümüş birikimine sahip kurum haline geldi. Analistlere göre bu hamle fiyatlardaki yükselişi destekleyen temel faktörlerden biri.

"YÜKSELİŞİN SINIRI NET DEĞİL"

Uzmanlar, gümüşteki yükseliş trendinin henüz tamamlanmadığı görüşünde. Gümüşün artık yalnızca yastıkaltı bir yatırım aracı olarak görülmediğine dikkat çeken uzmanlar, bu yıl yatırımcısına yüzde 100’e varan getiri sağladığını ifade ediyor.

Artan ilgiyle birlikte sahte ürün riskine de işaret eden analistler, üzerinde “999” ibaresi bulunmayan ve sertifikasız ürünlerden uzak durulması gerektiğini belirtiyor. Gümüş alımının mutlaka güvenilir sarrafiyeler ve yetkili satış noktalarından yapılması gerektiği uyarısında bulunuluyor.