ABD Tarım Dışı İstihdam verisinin açıklanmasıyla birlikte tırmanışa geçen ons altın tarihinde ilk kez 3 bin 600 doları aştı. Sabah saatlerinde 3 bin 586 dolarda hareketleniyor. Bu rekor yurt içindeki gram altın, çeyrek altın fiyatlarına da yansıdı. İşte gram altın ve diğer altın çeşitlerindeki son durum...

ABD Tarım Dışı İstihdam verisi 75 bin beklentinin çok altında kalarak 22 bin geldi. Zayıf verinin açıklanmasıyla birlikte Fed'in 17 Eylül’deki toplantısında faiz indirim ihtimali güçlendi. Piyasalar yüzde 25'lik faiz indirimini yüzde 99 olasılıkla fiyatladı.

Trump'ın ayrıca Venezuela’ya ait savaş uçaklarının ABD donanma gemisine yakın uçmasına sert tepki gösterdikten sonra ülkeyi tehdit etmesi de altın fiyatlarının hareketkenmesine neden oldu. Olası bir savaş çıkabilir endişesi yatırımcıları güvenli liman altına yönlendirdi.

Trump, “Bizi tehlikeye sokarlarsa o uçakları düşürürüz” diyerek Maduro yönetimini açıkça tehdit etti. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise olası bir saldırı durumunda silahlı mücadeleye hazır olduklarını belirterek karşılık verdi.

ALTINDAN GECE REKORU

Altının onsu 3 bin 600 doları görerek gece rekoruna imza attı. Sabah seansında ise 3 bin 586 dolarda hareketleniyor. Serbest piyasada 4 bin 774 lira ile rekor kıran gram altın ise sabah seansında 4 bin 749 lirada bulunuyor.